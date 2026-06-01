Weekupdate Oekraïne (18). Russische oorlogsbloggers maken zich zorgen, Zelensky ziet mogelijkheden, prachtige repo in NY Times
Vorige weekupdate teruglezen kan hierrrr
In het Slavische theater waar men leeft van winter tot winter boekten de Russen tot voor kort langzaam maar gestaag (wat) terreinwinst, maar daar kwam de laatste maanden de klad in. Voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky misschien een opening tot onderhandelingen: omdat de Russische opmars stokt (volgens Zelensky af te lezen aan een intensivering van het gebruik van langeafstandsraketten) zijn 'ze' mogelijk bereid tot onderhandelingen. De president vestigt zijn hoop daarbij op hulp van Europa: Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en mogelijke mediators als Turkije.
Correspondent Joost Bosman van het AD schrijft dat zelfs de Russische oorlogsbloggers beginnen te mopperen over de uitzichtloosheid van de meat grinder, nu Oekraïense drones de bevoorradingslijnen van Rusland richting het front platleggen. "De Z-bloggers zijn tot wanhoop gedreven, verwijten president Vladimir Poetin 'los van de werkelijkheid te staan' en noemen hem openlijk pypa, 'piemeltje' in Russische straattaal." Ook de denktank International Study of War beschrijft logistieke problemen bij de Russen door Oekraïense aanvallen op de transportlijnen. "These strikes have been creating logistics problems for Russian forces throughout southern Ukraine in recent weeks and are now also affecting Russian logistics in occupied Luhansk Oblast." Blyat, problemen!
Tot slot uw aandacht voor een prachtige en indringende New York Times-reportage van meervoudig Pulitzer Prize-winnaar Tyler Hicks over het leven aan het front. Het handelt over de evacuatie van mensen uit het frontstadje Kostiantynivka, 67.000 inwoners vóór de oorlog tegen een handjevol inwoners nu, waar er door Russische bombardementen geen stroom, gas, water en voedsel meer is. 67.000 people used to live there, now it's a ghost town: wat er van Kostiantynivka over is ziet u in de dronevideo hieronder, opgenomen enkele weken geleden. De foto boven dit topic, uit december 2025, is eveneens genomen Kostiantynivka. Het is de hel. De oorlog is de hel. Tot volgende week.
Dronedraad
1/ The Russian occupation in Ukraine faces a "catastrophic" situation, according to alarmed Russian warbloggers. "Total drone terror" is now taking place across the entire occupied region, with no place being safe any more. ⬇️https://t.co/kwuahx0iyR— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) June 1, 2026
Het neerhalen van een Shahed / Geran
Footage of a group of Ukrainian border guards shooting down an incoming Russian Shahed attack drone at near point blank range with massed small arms fire. pic.twitter.com/ArXoZNRUk8— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 31, 2026
Opdat we niet vergeten
Reaguursels
