Weekend Update Oekraïne (16). Oekraïne beantwoordt 'zwaarste aanval op Kiev in maanden' met 'een van zwaarste aanvallen ooit 500km diep in Rusland'
Ukraine struck the Moscow region overnight — oil refineries, an electronics hub, russia's microchip production center. President Zelenskyy confirmed the attack, saying "Ukrainian long-range sanctions reached the Moscow region." They killed 24 of our civilians in Kyiv last week.… pic.twitter.com/wPRs1M2M1u— Kira Rudik (@kiraincongress) May 17, 2026
Rusland voerde afgelopen week een van de zwaarste aanvallen op Kiev in maanden uit, waarbij er volgens Oekraïne 52 doden vielen, waaronder 22 kinderen, en 346 gewonden. Doffe ellende, die Oekraïne gisteren dus beantwoordde met een van de zwaarste en diepste aanvallen op Rusland tot nu toe. Het zou gaan om 600 drones en projectielen verspreid over 14 Russische regio's en de Krim, de Zwarte Zee en Zee van Azov. Rusland claimt dat het hiervan 586 projectielen wist te onderscheppen, en de resterende projectielen vier mensen doodden. Dat onderscheppingsaantal durven we te betwijfelen aangezien meerdere drones o.a. woonflats (ja, ook Oekraïne valt burgerdoelen aan), raffinaderijen en een chipfabrikant raakten.
Zelensky benadrukt dat deze aanval 500 kilometer diep in Rusland plaatsvond, en dat Oekraïense projectielen Moskou's luchtafweer wist te doordringen: "Deze keer hebben de Oekraïense langeafstandsraketten de regio Moskou bereikt, en we maken de Russen duidelijk: hun staat moet een einde maken aan de oorlog. Oekraïense drone- en raketfabrikanten zetten hun werk voort. Ik ben de Oekraïense veiligheidsdienst en alle Oekraïense strijdkrachten dankbaar voor hun precisie. De afstand tot de Oekraïense staatsgrens bedraagt meer dan 500 km. De concentratie van de Russische luchtverdediging in de regio Moskou is het hoogst. Maar we overwinnen het."
En zo blijft had Slavische Slachthuis onverminderd produceren, zonder een einde in zicht, en een wereld die al drie conflicten verder is.
Russische raffinaderij geraakt
One of Russia's largest oil refineries is burning. Russia's own air defense response reportedly hit a high-rise — killing and wounding its own civilians.— Meanwhile in Ukraine (@MeanwhileInUA) May 15, 2026
The Ryazan refinery processes 17 million tons of oil annually. An overnight drone strike left it engulfed in flames, with oil… pic.twitter.com/hMgAJbZrep
Ook Oekraïense drones raken burgerdoelen
Moment a Ukrainian drone crashes into a residential building in Moscow. https://t.co/vEcAt6Pf5M pic.twitter.com/q0ZEdHpV2R— Woofers (@NotWoofers) May 17, 2026
Ukrainian long-range OWA-UAV impacting a multi-storey residential building in the Russian city of Ryazan last night.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) May 15, 2026
