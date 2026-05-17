Rusland voerde afgelopen week een van de zwaarste aanvallen op Kiev in maanden uit, waarbij er volgens Oekraïne 52 doden vielen, waaronder 22 kinderen, en 346 gewonden. Doffe ellende, die Oekraïne gisteren dus beantwoordde met een van de zwaarste en diepste aanvallen op Rusland tot nu toe. Het zou gaan om 600 drones en projectielen verspreid over 14 Russische regio's en de Krim, de Zwarte Zee en Zee van Azov. Rusland claimt dat het hiervan 586 projectielen wist te onderscheppen, en de resterende projectielen vier mensen doodden. Dat onderscheppingsaantal durven we te betwijfelen aangezien meerdere drones o.a. woonflats (ja, ook Oekraïne valt burgerdoelen aan), raffinaderijen en een chipfabrikant raakten.

Zelensky benadrukt dat deze aanval 500 kilometer diep in Rusland plaatsvond, en dat Oekraïense projectielen Moskou's luchtafweer wist te doordringen: "Deze keer hebben de Oekraïense langeafstandsraketten de regio Moskou bereikt, en we maken de Russen duidelijk: hun staat moet een einde maken aan de oorlog. Oekraïense drone- en raketfabrikanten zetten hun werk voort. Ik ben de Oekraïense veiligheidsdienst en alle Oekraïense strijdkrachten dankbaar voor hun precisie. De afstand tot de Oekraïense staatsgrens bedraagt ​​meer dan 500 km. De concentratie van de Russische luchtverdediging in de regio Moskou is het hoogst. Maar we overwinnen het."

En zo blijft had Slavische Slachthuis onverminderd produceren, zonder een einde in zicht, en een wereld die al drie conflicten verder is.