We onderbreken de wekelijkse cyclus voor een belanghebbende nieuwsupdate in het Slavische theater: de Russen hebben vannacht met een van de grootste aanvallen sinds het begin van de oorlog dood & verderf gezaaid in Oekraïne. Na een nacht knallen zeker 9 doden en 105 gewonden, zo communiceert het ontvangende land. In de hoofdstad Kiev zijn meerdere burgerflats geraakt: een gebouw van 9 verdiepingen deels ingestort, een gebouw van 24 verdiepingen geraakt met brand op de 4de en 5de etage, een gebouw van 15 verdiepingen geraakt, enzovoorts. Op beeld is te zien hoe de raketten komen binnenwaaien. Volgens burgemeester Klitschko liggen er her en der mogelijk nog mensen onder het puin. Burgers hebben weer de hele nacht in het metrostation gehangen. Zal hier wel weer een Rode Lijn-demonstratie worden, nietwaar?

Update 09:00 - Oekraïne meldt dat er vannacht 656 drones en 73 raketten op het land zijn afgevuurd