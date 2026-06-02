Meerdere doden, 100+ gewonden bij enorme Russische raketaanval op Kiev
Russische barbaren
Video footage showing a number of explosions and fires burning across the Ukrainian capital of Kyiv, during tonight’s large-scale missile attack by Russia. pic.twitter.com/KUm0F32scJ— OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026
We onderbreken de wekelijkse cyclus voor een belanghebbende nieuwsupdate in het Slavische theater: de Russen hebben vannacht met een van de grootste aanvallen sinds het begin van de oorlog dood & verderf gezaaid in Oekraïne. Na een nacht knallen zeker 9 doden en 105 gewonden, zo communiceert het ontvangende land. In de hoofdstad Kiev zijn meerdere burgerflats geraakt: een gebouw van 9 verdiepingen deels ingestort, een gebouw van 24 verdiepingen geraakt met brand op de 4de en 5de etage, een gebouw van 15 verdiepingen geraakt, enzovoorts. Op beeld is te zien hoe de raketten komen binnenwaaien. Volgens burgemeester Klitschko liggen er her en der mogelijk nog mensen onder het puin. Burgers hebben weer de hele nacht in het metrostation gehangen. Zal hier wel weer een Rode Lijn-demonstratie worden, nietwaar?
Update 09:00 - Oekraïne meldt dat er vannacht 656 drones en 73 raketten op het land zijn afgevuurd
🚨 BREAKING: The death toll in Kyiv has risen to 4 with 58 wounded after a massive Russian overnight missile and drone attack, local authorities report. pic.twitter.com/Kib11qncTK— UNITED24 Media (@United24media) June 2, 2026
Russian air-launched cruise missiles, likely Kh-101s, hammer the Ukrainian capital of Kyiv during tonight’s large-scale drone and missile attack - one of the most significant since the start of the war - by Russia against Ukraine. pic.twitter.com/BIow542azf— OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026
Nonstop explosions rock Kyiv as a massive Russian missile attack pounds the Ukrainian capital. pic.twitter.com/6reiRp3Cuj— Breaking911 (@Breaking911) June 1, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog Iran. Trump wil aanpassingen deal, nog strenger omtrent uranium, IDF herneemt KRUISVAARDERSKASTEEL Beaufort Zuid-Libanon
Nog steeds de stormte voor de stil in alweer Liveblog 131. Liveblog 130 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Vance: 'Deal wapenstilstand 60 dagen heel dichtbij, maar nog niet rond, Trump moet nog beslissen'
De stormte voor de stil in liveblog 129 alweer, Liveblog 128 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Akkoord over wapenstilstand van 60 dagen lonkt, 'onderhandelen lastig door slecht bereikbare Mojtaba Khamenei'
124 las u hier; dit is alweer liveblog nummer 125
Liveblog oorlog Iran. 'VS bereiden nieuwe aanvallen op Iran voor', 'Ivanka Trump was doelwit van opgepakte Garde-terrorist'
Een twee drie liveblog nummer 123, liveblog 122 las u HIER
Liveblog oorlog Iran. 'Ruzie tussen Trump en Netanyahu over hervatten oorlog', Trump zegt dat Netanyahu doet 'wat hij hem vertelt dat hij moet doen'
Nummer 121 alweer, niet te verwarren met nummer 120, die las u namelijk hier
Liveblog oorlog Iran. Trump post dreigende afbeeldingen, blijft zeggen dat 'klok tikt', Saoedi-Arabië onderschept 3 drones uit Irak
Hoeveel stiltes kan deze storm nog aan in Liveblog 118? Liveblog 117 las u hier