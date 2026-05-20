Liveblog oorlog Iran. 'Israël in hoogste staat van paraatheid sinds wapenstilstand, VS-Israëlische voorbereiding hervatting oorlog voltooid'
Stil hè, die stiltes, na al die vorige stiltes in alweer Liveblog 120. Liveblog 119 las u hier
CENTCOM forces continue total enforcement of the U.S. blockade against Iran, stopping the flow of commerce into and out of Iranian ports. 89 commercial vessels have been redirected to ensure compliance. pic.twitter.com/0MWwUvkDgS— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 19, 2026
De fly boys hebben er weer zin in, zo het lijkt. Het Israëlische Kann News meldde op basis van een Amerikaanse bron dat "De gezamenlijke voorbereiding voor de hervatting van de campagne in Iran voltooid is, de VS en Israël zijn volledig gecoördineerd. In Israël bevindt de paraatheid zich op het hoogste niveau sinds het staakt-het-vuren, uit vrees voor een Iraanse preventieve aanval." Ondertussen blijven Amerika en Iran elkaar vredesvoorstellen postduiven die zover uit elkaar liggen dat je je afvraagt of ze wel naar het juiste adres gestuurd worden, dus het diplomatieke route blijft volledig op slot. Kortom, het wordt een kwestie van de OSINTS, het Hebreewse IDF-kanaal en CENTCOM F-5'en. Dus wij gaan weer tankers turven en live.
Update 08:37 - Zeer opmerkelijk artikel in de New York Times, dat eerdere geruchten over de Israëlische aanval op Iraanse oud-president Mahmoud Ahmedinijad tijdens de eerste dag van de oorlog zou bevestigen. De aanval op zijn huis zou namelijk niet bedoeld zijn om hem te doden, maar juist om hem uit IRGC-huisarrest te bevrijden, en hem aan de macht te helpen na de dood van Khamenei: "Ahmadinejad raakte op de eerste dag van de oorlog gewond door een Israëlische aanval op zijn huis in Teheran. De aanval was bedoeld om hem uit zijn huisarrest te bevrijden, aldus Amerikaanse functionarissen en een medewerker van de heer Ahmadinejad. Hij overleefde de aanval, zeiden ze, maar na deze bijna-doodervaring raakte hij gedesillusioneerd over het plan voor regimeverandering. Hij is sindsdien niet meer in het openbaar gezien en zijn huidige verblijfplaats en toestand zijn onbekend."
Syrië's president Al-Sharaa ondertussen
Some meetings leave an impression; ours apparently left a fragrance.— أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) May 19, 2026
Thank you, Mr. President @realDonaldTrump, for your generosity and for topping up this precious gift. May the spirit of that meeting continue to shape a stronger relationship between Syria and the United States. pic.twitter.com/4rVXeYt8zs
Nieuwe achtergrond, zelfde boodschap
.@POTUS says he's giving Iran "a limited period of time" to make a deal "because we can't let them have a nuclear weapon."— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 19, 2026
"There's no question in my mind that they'd use it, there's no question—and I deal with these people. They're extremely radicalized." pic.twitter.com/iwKlD757l6
