Kijk, als de hypothetische operatie zelfs al een naam krijgt, voelt het toch weer iets minder hypothetisch allemaal. NBC News schrijft dat het Pentagon overweegt een eventuele doorstart van 'Operation Epic Fury' namelijk 'Operation Sledgehammer' te noemen. Als groot bewonderaar van professor Eugene Sledge kunnen we dat natuurlijk alleen maar accorderen, en zoals NBC New schrijft stelt het Trump bovendien in staat weer 60 dagen aan gevechtsoperaties uit te voeren. zonder Congressionele toestemming: "The discussions about possibly replacing “Operation Epic Fury” with “Operation Sledgehammer” underscore how seriously the administration is considering resuming the war started on Feb. 28, and could allow Trump to argue that it restarts the 60-day clock that requires congressional authorization for war."

Nadat de Wall Street Journal eergisteren schreef dat de Verenigde Arabische Emiraten luchtaanvallen uitgevoerd hebben op o.a. een Iraanse raffinaderij, blijkt nu dat ook Saoedi-Arabië zich bij de oorlog heeft gevoegd. In een Exclusive schrijft Reuters dat het Huis van Saoed eind maart meerdere luchtaanvallen op Iraanse doelen heeft uitgevoerd: "Saudi Arabia launched numerous, unpublicized strikes on Iran in retaliation for attacks carried out in the kingdom during the Middle East war_, two Western officials briefed on the matter and two Iranian officials said. (...)_ The attacks, launched by the Saudi Air ‌Force, were assessed to have been carried out in late March, the two Western officials said. One said only that they were "tit-for-tat strikes in retaliation for when Saudi (Arabia) was hit." Reuters was unable to confirm what the specific targets were. In response to a request for comment, a senior Saudi foreign ministry official did not address directly whether strikes had been carried out."

Die Amerikaans-Israëlisch-Saoedisch-Emiratische as hè, wat een verbond. Afijn, Trump vertrok zo'n 11 uur geleden met Air Force One richting China, dus hij landt ergens in de loop van onze ochtend. Houden we in de gaten!