Gaat as we speak weer helemaal mis in Loosdrecht waar een angry mob de eerste asielzoekers die vandaag zijn aangekomen letterlijk & figuurlijk een warm welkom geven. Warm als in: het gebouw staat in de hens. Uiteraard is razende reporter Owen erbij. Zijn laatste update: "Brandweer wordt tegengehouden hier in Loosdrecht en kan niet blussen. Naast de ingang van het gebouw nu een grote boom in de brand. Het is een grote chaos." En chaos is wat het is, in Nederland. We volgen!

Update 21:21 - Overigens ook onrustig bij het azc-protest te Den Haag - voor die verslaggeving kunt u Marc Wurfbain volgen

Update 21:26 - Owen: "Agenten op hun hoofd geraakt, te zien in de video, met blikjes bier tegen hun helmen. Chaos in Loosdrecht."

Update 21:30 - Kom je als asielzoeker naar NL om lekker te apotheken. Droppen ze je in Loosdrecht. Denk je de eerste avond lekker te kunnen gaan zuipen van je uitkering, is het gezeik voor de deur

Update 21:38 - Fikkie inmiddels geblust. Maar het probleem meneer, dat blijft

Update 22:10 - Heel veel ME op de been nu, volk wel beetje geveegd

Update 22:25 - Het is weer 'rustig' in Loosdrecht.

Update 22:40 - Bartje van den Brink: "Wat we vanavond hebben gezien, heeft niks te maken met demonstreren. Dit is vernieling en geweld en totaal onacceptabel. Wat je ook vindt, bewoners, medewerkers en vrijwilligers van opvanglocaties moeten veilig zijn."

Update 22:50 - Een greep uit de reacties: ontoelaatbaar, schandalig, volslagen idioot, crimineel gedrag