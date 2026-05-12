LOOSDRECHT LIVE. Woedende menigte, brand gesticht, chaos, ME in actie
Gaat weer helemaal mis
BREAKING: Brand gesticht bij #AZC in Loosdrecht door sierfakkels. Gaat bijna overslaan naar het gebouw. Geen brandweer in de buurt vooralsnog. Politie voert druk overleg maar grijpt nog niet in. pic.twitter.com/XHt5ftWMty— Owen (@_owenobrien_) May 12, 2026
Gaat as we speak weer helemaal mis in Loosdrecht waar een angry mob de eerste asielzoekers die vandaag zijn aangekomen letterlijk & figuurlijk een warm welkom geven. Warm als in: het gebouw staat in de hens. Uiteraard is razende reporter Owen erbij. Zijn laatste update: "Brandweer wordt tegengehouden hier in Loosdrecht en kan niet blussen. Naast de ingang van het gebouw nu een grote boom in de brand. Het is een grote chaos." En chaos is wat het is, in Nederland. We volgen!
Update 21:21 - Overigens ook onrustig bij het azc-protest te Den Haag - voor die verslaggeving kunt u Marc Wurfbain volgen
Update 21:26 - Owen: "Agenten op hun hoofd geraakt, te zien in de video, met blikjes bier tegen hun helmen. Chaos in Loosdrecht."
Update 21:30 - Kom je als asielzoeker naar NL om lekker te apotheken. Droppen ze je in Loosdrecht. Denk je de eerste avond lekker te kunnen gaan zuipen van je uitkering, is het gezeik voor de deur
Update 21:38 - Fikkie inmiddels geblust. Maar het probleem meneer, dat blijft
Update 22:10 - Heel veel ME op de been nu, volk wel beetje geveegd
Update 22:25 - Het is weer 'rustig' in Loosdrecht.
Update 22:40 - Bartje van den Brink: "Wat we vanavond hebben gezien, heeft niks te maken met demonstreren. Dit is vernieling en geweld en totaal onacceptabel. Wat je ook vindt, bewoners, medewerkers en vrijwilligers van opvanglocaties moeten veilig zijn."
Update 22:50 - Een greep uit de reacties: ontoelaatbaar, schandalig, volslagen idioot, crimineel gedrag
BREAKING: Brandweer wordt tegengehouden hier in #Loosdrecht en kan niet blussen. Naast de ingang van het gebouw nu een grote boom in de brand. Het is een grote chaos. pic.twitter.com/1Yfi4fH7iw— Owen (@_owenobrien_) May 12, 2026
WE HEBBEN EEN ASIELCRISIS
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VIDEO. Job Cohen legt nog één keer uit waarom een achtertuin-azc zo prettig is
Pak er een kopje thee bij en luister
Stadhuis IJsselstein vernield in azc-protest
Ruiten ingekinkeld, vlaggen opgehangen
Een keertje GEEN rellen in Loosdrecht
Deed de ME dit keer normaal of werd er gewoon niet genoeg gezopen
COA-journaal: Epe legt dwangsom op van 63.000 euro per dag, ook Almelo wil asielhotel leeg
Beeld: Stoplicht in Almelo, waar altijd wat te doen is
Propvolle opvanglocaties, ophef, dwangsommen. Wekelijkse asielinstroom: hoogste van 2026
Gaat lekkerrrrrrr
[LIVEBLOG IRAN HIERO]