Er was een tijd dat BORRELEN stond voor uw favoriete dinsdag, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddagbezigheid maar tegenwoordig hebben we het dan vooral over het KOOKPUNT VAN DE SAMENLEVING. Eerder werd al het gemeentehuis van Loosdrecht aangevallen, vannacht was het stadhuis van IJsselstein aan de beurt. RTVU: "Op meerdere plekken zijn stenen door de ruiten gegooid. Ook is een vlag op z'n kop opgehangen met stickers met daarop het woord 'corrupt'." Heeft natuurlijk allemaal te maken met de asieldwang - er is geen plek, er zijn geen huizen, er zijn geen locaties en vorige week was de asielinstroom het hoogst van heel 2026. Nu is het ook niet leuk als je zonder enige inspraak veldje 2 van je voetbalclub moet inleveren om daar straks 10 elftallen getroebleerde Syriërs voor terug te krijgen maar slopen, ruiten inkinkelen en de burgemeester intimideren staat wel erg laag op de lijst van gezond gedrag. 'Huu jamaar we worden genaaid', ja, maar doe dit maar gewoon effe niet, holbewoners.