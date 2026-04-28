Loosdrecht, waar demonstreren ondanks die meerdaagse ME-haag toch een beetje werkte, want het aantal opvangplekken voor alleenstaande, mannelijke 'asielzoekers' werd teruggeschroefd van 110 naar 70. Noot: de boven- en onderstaande vernielingen vonden dus plaats bij het deels leegstaande gemeentehuis waar die 70 mannen vanaf 6 mei gehuisd zullen worden. De Gooi- en Eemlander schrijft: "Meerdere ramen en de deuren bij de ingang zijn volledig vernield. De gemeentewoordvoerder spreekt van ’serieuze vernielingen’ en laat weten dat de schade op de daders zal worden verhaald. (...) Er zijn stoeptegels uit de grond getrokken aan de overkant van de straat en deze zijn door de ramen gegooid, net zoals verkeersborden. Ook zijn de hekken omvergetrapt die voor het pand stonden. (...) De extreemrechtse groep Defend Netherlands had op sociale media meerdere dagen opgeroepen om te komen demonstreren." Een gemeentewoordvoerder meldt aan de krant dat er een verdachte is aangehouden, maar aan de NOS kan een woordvoerder van de politie dit nog niet bevestigen.

Update - Er zijn tientallen verdachten betrokken bij de vernielingen. De NOS schrijft: "De politie heeft een verdachte aangehouden en bestudeert de camerabeelden om te achterhalen wie er nog meer betrokken zijn. Het gaat volgens de woordvoerder om een groep van tientallen mensen. Het is nog niet duidelijk of het gaat om mensen die doelbewust naar het gemeentehuis zijn gekomen om vernielingen te plegen of om een groep feestgangers voor wie Koningsdag uit de hand is gelopen. In dat laatste geval zullen de daders vooral inwoners van Loosdrecht zijn, maar als het om een doelgerichte actie gaat zijn er mogelijk ook relschoppers van buitenaf betrokken, zegt de politie. Dat is vaker voorgekomen bij protesten tegen de komst van asielzoekers."