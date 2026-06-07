Niet iedereen is gemaakt voor het Kamerlidmaatschap. En als de talentontwikkeling van een politieke partij niet op orde is, glippen er soms types tussendoor die niets in de Nationale Vergaderzalen te zoeken hebben. Recent waren dat de onvoldoende doorgelichte CV-vervalser Nathalie van Berkel (D66), de opportunistische Rosanne 'Ik-stap-op-hoi-ik-ben-er-weer-weer' Hertzberger (NSC) en één derde van de BBB-senaatsfractie. Maar de groene component van PvdAGroenLinks grossiert in dit soort gevallen.

Zo bleek Zihni Özdil volstrekt ongeschikt om in een fractie te opereren, ging het Kamerlidmaatschap van Kauthar Bouchallikht van begin tot eind gepaard met controverses en heeft de als Kamerlid en 'nummer 2' volstrekt mislukte Esmah Lahlah afgelopen week dan eindelijk de uitweg gevonden waar ze al tijdens haar eerste termijn naar op zoek was.

In al deze gevallen was Jesse Klaver politiek leider.

Maar eerst Lahlah. Dat ze niet één maar twee keer op de tweede plek van de kieslijst stond, valt ook de partij aan te rekenen. In haar eerste termijn blonk ze al niet uit als Kamerlid en dan wéér die hoge plaats toegekend krijgen, riekt naar een hoofddoek-omdat-het-moet-plek.

Dat de onderwijl in het geniep driftig in Tilburg en Delft solliciterende Lahlah daarin meeging, is laaghartig. Haar vertrek nu ondergraaft niet alleen het toch al zo lage vertrouwen in de politiek, maar is ook een slag in het gezicht van haar eigen stemmers (gehalveerd ten opzichte van 2023 maar nog steeds ruim 113.000 voorkeursstemmen) en de rest van de PvdAGroenLinks-achterban.