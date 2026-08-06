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IND: Meer Palestijnen, Soedanezen en Jemenieten naar Nederland dankzij social media tips

Welkom aleikoem

welkom welkom welkom

Aanzuigende werking bestaat niet, migratie is een fenomeen van alle tijden, en bovendien noodzakelijk voor onze economie, u bent een racist en oh ja, daarom meldt de IND (pdf's rapport hierrr, facstheet daarrr) dat er steeds meer Soedazen, Jemenieten en Palestijnen naar Nederland komen op basis van al dan niet kloppende informatie op de social media. Een soort Ceuta, maar da druppelsgewijs en met allemaal lui die uit landen komen die geweldig passen bij de Nederlandse cultuur. Overigens wordt deze guy in het stuk van de T. genoemd, maar die heeft het vooral over Frankrijk en post de laatste dagen video's vanuit Lille. Ga daar dan heen!

Allemaal gefeliciteerd met het Migratiepact!

Tags: soedanezen, palestijnen, jemenieten
@Ronaldo | 06-08-26 | 11:03 | 108 reacties

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