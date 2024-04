Een man van de wereld, onze Nazih met een stille h. "De Duitse recherche denkt een geheime wapenvoorraad te hebben gevonden waarmee Hamas aanslagen wilde plegen op Joodse doelen in Europa. Het wapendepot werd ontdekt onder de grond in Bulgarije, meldt der Spiegel." Lang verhaal kort: de verdachten kregen volgens de Duitse justitie 'opdracht van de militaire tak van Hamas in Libanon om het ondergrondse depot te lokaliseren. De openbaar aanklager stelt dat het de bedoeling was om de wapens naar Berlijn te brengen, zodat ze gebruikt konden worden bij aanslagen op Joodse doelen'. Een van die verdachten is dus 'onze' Nazih Rustom, ook wel bekend als Nazih R., de Rotterdammer die op verzoek van Duitsland werd aangehouden. Deze knakworst is oud-bestuurder van stichting Israa - 'Internationale Steun Rechtstreeks Aan Armen', de club van griezel Abou Eenarm. "Abdelhamid Al A., Mohamed B., Ibrahim El-R. and Nazih R. have been longstanding members of HAMAS and have participated in HAMAS operations abroad." Het zou je buurman maar weer zijn. BUURMAN WAT DOET U NU??