Ja mensen de geest is allang uit de fles, maar dit is dus aan de hand in Nederland. Een dikke boterham besmeerd met heel veel slachtofferschap dat 'de moslims' het ook allemaal maar zwaar hebben, geschreven door iemand die iets te goed heeft opgelet bij koranles, met een oprechte verbazing dat: "De Palestijnse verzetsbeweging Hamas in veel westerse kringen - zoals in de politiek en de media - vandaag de dag beschouwd als een terroristische organisatie die juridisch en economisch moet worden bestreden, en waarvan leiders, aanhangers en sympathisanten met harde hand moeten worden aangepakt." De gruweldaden van Hamas worden gebagatelliseerd aan de hand van de huidige ellende in Gaza en de 'wereldwijde protestbeweging' daartegen. Nogal een vreemd een-tweetje maar dan komt de aap uit de mouw: het door 'Israël verspreide narratief' over de 'Palestijnse gebieden' moet volgens de auteur maar heroverwogen worden. "Wellicht begint dit nu werkelijkheid te worden, gezien het groeiende bewustzijn rond de Palestijnse kwestie in het algemeen, en de aard van de verzetsbeweging Hamas in het bijzonder."

Deze knaap is natuurlijk knettergek, maar wat het wel verdrietig maakt: z'n meuk is afgedrukt bij de NPO. Weliswaar de open inrichting van de NPO, het kneuzenhoekje van vrouwenaanrander Francisco van Jole, en dat lullige aantal lezers pakt u met een Wordpress over uw schele krekel ook nog wel, maar toch. Het gaat om de normalisatie van terreur, gefinancierd met belastingpoet - een proces waar we in zitten door dit soort mafketels een podium te geven en door elkaar verder alleen maar na te papegaaien dat we het allemaal zo erg vinden. Het bagatelliseren van Hamas, een club die zich bezighoudt met raketaanvallen op burgerdoelen, de eigen bevolking gebruikt als menselijk schild, vecht uit ziekenhuizen en moskeeën en nuttige idioten als Tijani Oeioeioei gebruikt als woordvoerder, een club met fundamenten in antisemitische retoriek en de vernietiging van de staat Israël en een club berucht om zelfmoordaanslagen en gijzelingen. Maar wat mag je ook verwachten van de NPO, als zelfs die Olijfboom-gek die de moordende paragliders omschreef als 'Palestijnse parachutehelden' overal doodleuk mag aanschuiven.

Saneer.