Bronnen van Al Arabiya en Al Hadath melden dat het lichaam van Muhammad Sinwar is gevonden in een tunnnel in Khan Younis in Zuid-Gaza. Hij zou zijn overleden door de Israëlische bombardementen op een ziekenhuis afgelopen dinsdag. Muhammad Sinwar was leider van Hamas en ook de broer van Yahya Sinwar, die eerder al leider van Hamas was en ook eerder is vermoord. Je zou haast zeggen dat Hamas er niet bepaald in slaagt een veilige werkomgeving te bieden voor (leidinggevend) personeel.