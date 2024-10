Ja weet je, hij lijkt bepaald niet niet en die voortanden komen toch wel erg overeen. En verder had hij nou ook niet bepaald een doorsnee gezicht. Vooralsnog betreft het onbevestigde geruchten en zou de IDF zelfs tot nader order een censuurverzoek hebben ingediend bij Israëlische media.

De IDF schrijft zojuist: "During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed."

Duistere gek Sinwar (1962, Khan Younis) wordt gezien als het brein achter de aanslagen op 7 oktober. Sindsdien is hij niet meer in het openbaar gezien - hij hield zich schuil in het spookhuis onder Gaza. Sinwar is de leider van Hamas sinds het einde van Ismail Haniyeh, die uit het leven werd geschaakt in Teheran. Tussen 1988 en 2011 zat hij gevangen in een Israëlische cel voor zijn rol bij de ontvoering en dood van twee Israëlische soldaten. In 2011 kwam hij samen met 1.026 anderen vrij als ruilmateriaal voor Gilad Shalit.

Update 15:25 - "Israeli Security and Intelligence Officials have assessed with 'High Probability' that the Leader of Hamas, Yahya Sinwar has been Eliminated."

Update 15:29 - Lichaam Sinwar is meegenomen om DNA en vingerafdrukken af te nemen en te vergelijken met DNA en vingerafdrukken van de tijd dat-ie in de Israëlische gevangenis zat

NSFW-foto's na de breek.