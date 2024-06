BREAKING NEWS: Hamas heeft vanaf dag 1 als staand beleid dat het zoveel mogelijk burgerslachtoffers wil omdat dit hun enige werkelijke troef is. Dat zeggen wij al vanaf 7 oktober en nu zegt Sinwar het zelf dus ook in berichten in handen van Wall Street Journal.

WSJ schrijft dat Sinwars strategie "is a calculation that more fighting — and more Palestinian civilian deaths — work to his advantage. “We have the Israelis right where we want them,” Sinwar said in a recent message to Hamas officials seeking to broker an agreement with Qatari and Egyptian officials."

Die duistere gek zegt dus dat Hamas Israël exact heeft waar het wil en dat is: ondanks een ongekend laag strijder/burgerratio van zo'n 1:1,4 (de door de VN en EU 'geaccepteerde' stedelijke standaard is 1:9) genoodzaakt duizenden burgers te doden, met alle gevolgen voor Israëls buitenlandse reputatie van dien.

In een ander recent bericht aan Hamasleiders in Doha zegt hij over Gaza's burgerslachtoffers: “these are necessary sacrifices.” Niets hieraan is natuurlijk nieuw of verrassend. In 2018 zei Sinwar nog tegen een Italiaanse journalist: "We make the headlines only with blood. No blood, no news."

Maar leg dat maar eens uit aan het NOS-gilde, laat staan de 'progressieve' voorhoede, om over de islamitische gemeenschap maar niet te spreken.

Gelukkig wordt Hamas dit jaar nog gedegradeerd tot herinnering, gaat de normalisering tussen Israël en Saudi-Arabië zelfs tijdens deze oorlog al gewoon door en heeft Gaza straks een tweede kans.