Michiel dacht kom, laat ik m'n gast eens op z'n gemak stellen, en openen met de werkelijk allerstroefste comment (onderstaand) die we ooit kregen op ons vorige gesprek op 18 oktober. De strekking? Schaam je je niet voor zo'n eenzijdig gesprek na wat Israël sindsdien "allemaal heeft aangericht". Om daar antwoord op te geven leggen we het totale door Hamas gerapporteerde Gazaanse dodental van ongeveer 31.000 eens naast Israëls bewering dat de IDF inmiddels zo'n 13.000 Hamas-strijders heeft gedood.

Mochten beide beweringen ongeveer kloppen, dan is 42% van het aantal gedode Gazanen Hamas-strijder en is hier sprake van een - zeker in stedelijke context waarin Hamas in burgerkleding tussen en vanuit burgerinfrastructuur vecht - volstrekt ongekend lage Hamas/burgerslachtoffer-verhouding van 1,38. Om rekening te houden met foutmarges in elke richting is een ratio van 1:2 wellicht een verstandigere aanname, maar de volgens de EU en VN 'gebruikelijke' ratio is dus 1:9 (!).

Gelukkig ontstond daarna nog ruimte voor gezelligheid, wat al snel zo gezellig werd dat we het gesprek maar voortzetten als gratis ingeklokte therapiesessie. Michiel loopt er namelijk enorm tegenaan dat een groot deel van zijn publiek hem inzake Israël van 'stellingname' beticht. Michiel ontkent dat, maar in het hooghypothetische geval dat hij het toch zou erkennen - wat hij in het gesprek nadrukkelijk zegt te weigeren - zou het niet uitmaken.

Immers, hij maakt geen opinie-tv, maar kunst. En mocht er opinie doorklinken in genoemde kunst, dan zijn dat slechts vingeradrukken op het penseel die niets met het schilderij van doen hebben. Maar als het kunstwerk zelf onverhoopt toch opinieert, dan zegt Michiel met zijn show te moeten stoppen.

Dus, jongens. Willen jullie (net als wij) dat Michiel vooral onverzettelijk doorgaat met zijn opinievrije kunsten, laat dan in de comments even weten dat je hem nog nooit op een opinie hebt kunnen betrappen. En zo wel dan lag het bij dezen aan u, omdat u te onverfijnd bent kunst als zodanig te herkennen.

Waarde heer, tot volgende keer!