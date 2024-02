U moet natuurlijk helemaal niks maar als u nou in het Stamcafé even een stappie terug wilt doen van de formatie en behoefte hebt aan wat reflectie over De Zaak Matthijs dan moet u even dit uurtje kijken van Michiel Lieuwma aka de aangever van Spartacus. Want ondanks de beetje flauwe ankeiler is dit klein uur geen luie apologie van Matthijs met argumenten als 'ja maar die kutwijven dan' of 'ja lekker anoniem' of 'ja maar ze kunnen ook niks'. Maar het is wel een uitstekend stukkie duiding van 'het fenomeen' DWDD en van de CULTUUR die 'het' allemaal mogelijk maakte van iemand die er over heeft nagedacht. En dat mag ook gewoon bestaan. Toch.