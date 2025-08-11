Josef Fritzl doet wéér verzoek tot vrijlating
Wie was dat ook alweer?
Oude man, 90 jaar, vader en opa, verblijft al enige tijd in de gevangenis, doet een verzoek tot vrijlating bij het Oostenrijkse Hof. Nou zijn wij er na een korte rondgang achter gekomen dat er in de hele wereld, los van de man in kwestie en zijn advocaat, NIEMAND te vinden is die VOOR zijn vrijlating is. Weet u hoe dat komt? Die oude man, van 90 jaar, vader en opa, die al enige tijd in de gevangenis verblijft, heet: Josef Fritzl. En die meneer hield zijn dochter 24 jaar lang gevangen in de kelder van zijn huis, verkrachtte haar ongeveer 3000 keer en verwekte maar liefst zeven(!) kinderen bij haar. Hij probeerde in 2024 al vrij te komen met een zielig verhaal over dementie en ouderdom, maar misschien is hij vergeten dat zijn verzoek destijds werd afgewezen. Hopelijk kunnen wij hém binnenkort vergeten, als zijn verzoek andermaal is afgewezen en hij volledig is weggerot in zijn cel. Op naar je asbestemming, griezel.
