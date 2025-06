Situation in Graz, Austria right now after an armed attack in which 5 people have been kiIIed. pic.twitter.com/n8uE7GuiVF

Bij een schietpartij op een middelbare school in Graz, Oostenrijk zouden volgens Kronen acht mensen zijn doodgeschoten, onder wie scholieren en docenten, mogelijk zijn er ook nog meerdere gewonden. De vermoedelijke dader is een leerling van de school en zou zichzelf van het leven hebben beroofd. Hij zou er te maken hebben gehad met pestgedrag: “Er war Schüler am BORG und soll sich als Mobbingopfer gesehen haben.” De politie wil dat nog niet bevestigen. Agenten zijn, nadat de school is geëvacueerd, begonnen met een doorzoeking van het schoolgebouw.

Update 11:40 - De politie van Steiermark meldt dat de situatie inmiddels veilig is.

Update 11:45 - Volgens Kurier is er sprake van 'minstens tien doden'.

Update 11:55 - Het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van negen doden, onder wie een docent, zeven leerlingen en de dader.

Update 12:08 - De Oostenrijkse minister van Onderwijs Christoph Wiederkehr is op weg naar Graz, gaat kijken.

Update 12:15 - Er worden 28 gewonden behandeld in het ziekenhuis, er zouden zeker vier in kritieke toestand liggen.

Update 12:16 - Steun uit onverwachte hoek voor Oostenrijk, Rob Jetten leeft mee: "Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers, hun families en bij iedereen die nu met verdriet achterblijft."

Update 12:55 - De dader zou volgens de Salzburger Nachrichten een voormalig scholier zijn van 22 jaar en twee wapens bij zich hebben gedragen, een pistool en een geweer.

Update 13:52 - Politie verklaart op X dat er tien doden zijn gevallen, waaronder de dader.

Update 15:40 - In een persconferentie zegt de politie dat de dader een 21-jarige Oostenrijker uit de omgeving van Graz is.