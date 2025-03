Gaat even helemaal mis in Oosterhout, waar een schietpartij middenin een woonwijk zojuist twee mensen het leven heeft gekost. "Bij de schietpartij op de Loevensteinlaan waren in ieder geval drie mannen betrokken," schrijft Omroep Brabant. "Na de schietpartij zijn ze in twee verschillende auto's door de wijk gaan rijden. Alle drie waren ze zwaargewond met schotwonden." Twee mannen deelden een auto; van hen overleed er één, de ander is zwaargewond richting ziekenhuis. De tweede persoon die is overleden zat in een andere auto. Hij probeerde te vluchten, maar raakte even verderop betrokken bij een aanrijding die hem alsnog fataal werd. Er is nog niemand opgepakt; we updaten dit topic zodra dat gebeurt.

Update 18:59 BN De Stem: "Yousef Elhadjoui, secretaris van het bestuur van de moskee in Oosterhout: "Het is ontzettend tragisch wat er is gebeurd. Een van de slachtoffers is iemand uit onze gemeenschap. Vanavond zullen we de moskee openstellen zodat mensen elkaar kunnen steunen.""