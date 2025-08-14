achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Politie vindt lichaam in zoektocht naar vermiste Syrische vrouw

Triest

Waar iedereen voor vreesde lijkt werkelijkheid te zijn geworden. De politie heeft zojuist bekendgemaakt in Almere een lichaam te hebben gevonden in de zoektocht naar de 24-jarige Syrische vrouw die vorige week mogelijk werd ontvoerd door verdachte Omar Alhamad. De politie kan nog niet met zekerheid zeggen dat het inderdaad om de jongedame gaat maar heeft toch 'sterke vermoedens' dat dat wel het geval is. In tijden van discussies over het woord 'femicide' is de harde realiteit dat dit meisje slachtoffer is geworden van een beestachtige daad, waar haar man Omar Alhamad van verdacht wordt (eerwraak). Hij is echter nog steeds voortvluchtig. Eerder werd ook al bekend dat hij mogelijk een inreisverbod van twee jaar opgelegd had gekregen. Het is nog steeds van het grootste belang dat hij gevonden wordt daarom hieronder een foto en hier een omschrijving van Alhamad: "stevig, kort, donker haar, licht tot lichtgetinte huidskleur, Syrisch". Voor het 24-jarige slachtoffer is het inmiddels allemaal te laat. Andermaal een groot falen van een heleboel instanties, met als grote vraag: hoe kwam haar vermoedelijke moordenaar Nederland gewoon binnen?

Beeld van de Syriër die snel gevonden moet worden

Tags: syriër, eerwraak, lichaam
@Dorbeck | 14-08-25 | 18:00 | 343 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Politie: "Steeds meer eerwraak, vooral bij Syriërs, Turken, Marokkanen en Afghanen". Antropologe: "Maar zeker niet voorbehouden aan islam"

Vorig jaar 619 gevallen van eergerelateerd geweld, een stijging van 35% (!) ten opzichte van de 460 gevallen 10 jaar geleden.

@Spartacus | 13-09-24 | 10:00 | 447 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.