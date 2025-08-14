Waar iedereen voor vreesde lijkt werkelijkheid te zijn geworden. De politie heeft zojuist bekendgemaakt in Almere een lichaam te hebben gevonden in de zoektocht naar de 24-jarige Syrische vrouw die vorige week mogelijk werd ontvoerd door verdachte Omar Alhamad. De politie kan nog niet met zekerheid zeggen dat het inderdaad om de jongedame gaat maar heeft toch 'sterke vermoedens' dat dat wel het geval is. In tijden van discussies over het woord 'femicide' is de harde realiteit dat dit meisje slachtoffer is geworden van een beestachtige daad, waar haar man Omar Alhamad van verdacht wordt (eerwraak). Hij is echter nog steeds voortvluchtig. Eerder werd ook al bekend dat hij mogelijk een inreisverbod van twee jaar opgelegd had gekregen. Het is nog steeds van het grootste belang dat hij gevonden wordt daarom hieronder een foto en hier een omschrijving van Alhamad: "stevig, kort, donker haar, licht tot lichtgetinte huidskleur, Syrisch". Voor het 24-jarige slachtoffer is het inmiddels allemaal te laat. Andermaal een groot falen van een heleboel instanties, met als grote vraag: hoe kwam haar vermoedelijke moordenaar Nederland gewoon binnen?