De Engelsen hebben (nou ja, hadden) Boxing Day maar wij, wij zijn Nederland en wij hebben het OKT. Met Ireen, met Erben, met Henry, met Jutta en met centraal in het middelpunt waar alles om en iedereen omheen draait: de Olympisch Kwalificatie Toernooi Prestatie Matrix, die trouwens helemaal geen matrix is maar een lijstje, maar dat is misschien nog wel het mooiste. Hoe dan ook, Jutta was gisteren de beste van iedereen die niet finishte, ene Stijn van de Bunt reed op de 5 kilometer iedereen op een hoopje en vandaag draaien we de rollen om: knallen bij de mannen op de 500 (Jenning & Joep) en de op één na langste afstand bij de dames (3 kilometer met Beune, Joy). LIVESTREAM.

SEBAS DINIZ: Vlamt iedereen inclusief De Boo voorbij op de eerste 500m