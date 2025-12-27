LIVE. Dag twee van Het Grote Olympisch Kwalificatie Toernooi Schaatsen
Retvrn
De Engelsen hebben (nou ja, hadden) Boxing Day maar wij, wij zijn Nederland en wij hebben het OKT. Met Ireen, met Erben, met Henry, met Jutta en met centraal in het middelpunt waar alles om en iedereen omheen draait: de Olympisch Kwalificatie Toernooi Prestatie Matrix, die trouwens helemaal geen matrix is maar een lijstje, maar dat is misschien nog wel het mooiste. Hoe dan ook, Jutta was gisteren de beste van iedereen die niet finishte, ene Stijn van de Bunt reed op de 5 kilometer iedereen op een hoopje en vandaag draaien we de rollen om: knallen bij de mannen op de 500 (Jenning & Joep) en de op één na langste afstand bij de dames (3 kilometer met Beune, Joy). LIVESTREAM.
SEBAS DINIZ: Vlamt iedereen inclusief De Boo voorbij op de eerste 500m
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
SCHAATSEN in het Stamcafé
Winter is komende
LIVE. Makkers staakt uw wild geschaats
Makkers wild geraas schaatsen
Franse streamer overlijdt live na maandenlange vernedering en mishandeling door 'collega's'
Het slachtoffers is Frans maar zijn folteraars zijn overwegend 'Frans'
LIVE. Het Grote Gaza Zomerreces Debat
Wereld houdt adem in
LIVE GSTV. ZWARTE CROSS ZATERDAGAVOND
HEBBEN WE ER EEN BEETJE ZIN IN
LIVE GSTV. OPENING ZWARTE CROSS 2025
GOEOEOEOEOEOEDEMORGEN
HITTELIVEBLOG 1. "Klam en broeierig", om 11:00 al tropische temperaturen, daarna 37 graden
Experts (wij) zeggen: koud is anders