De 10.000 meter voor mannen is zo'n ongelooflijk mooie afstand. Dat gaan ze bij de NOS heel vaak zeggen, dat het mooi is, en dat klopt, want het is ook een mooie afstand. Het is vrijdagmiddag, u pakt een mooi biertje erbij en dan gaat u kijken naar mooie mannen die deze mooie afstand rijden. De 10.000 meter mag nooit verdwijnen omdat het een ontzettend mooie afstand is. Ze hadden net zo goed een miljoen kilometer kunnen rijden want dan was het nog steeds mooi. We gaan natuurlijk geen medaille halen want die worden verdeeld door Ghiotto, Eitrem, Jilek en Semirunniy, allemaal mooie kerels. Maar het is mooi man. Je kunt een vlak schema rijden, mooi gedaan, of een licht oplopend schema, of een aflopend schema, ook mooi gedaan. Je kunt verkeerd wisselen (niet zo mooi) of je kunt gewoon goed wisselen en op waarde geklopt worden, zoals onze Nederlandse deelnemers Jorrit Bergsma (rit 4, foto boven, een mooie man) en Stijn van de Bunt (rit 3, ook een mooie man). Het commentaar van Herbert is ook mooi en Herbert is ook een mooie man. Wat een mooie afstand, de 10.000 meter, heel veel mooie rondjes schaatsen in een mooie hal op een mooie ijsbaan. Wat worden we verwend met deze mooie Olympische Spelen. Later meer.

UPDATE - 12.45.75 Stijn - tweede tijd voorlopig, achter Semicondoom

UPDATE - BERGSMA WAT DOE JE ALLEMAAL

UPDATE - Bergsma 12.40.48 - Ghiotto gesloopt, maar Semicondoom NET NIET