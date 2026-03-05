(LIVEBLOG IRAN HIER)

Fatbikes zijn kinderachtige mietenmobiels voor asocialen, dieven, moordenaars, juwelenboeven, variaties Mohammed, uitvreters, Delano en Wesley, klaplopers, spugers, schooiers, overvallers, mensen die hun vrouw slaan, mensen die hun kind slaan, onverschilligen, kinderen die hun oma slaan, verkrachters, kinderen die Jack Doherty de totale idioot leuk vinden, valsspelers, enzovoorts. Lang verhaal kort: 99% van de mensen op een fatbike is debiel. Daar proberen gemeenten op te handhaven en dan krijg je een APV-tekst. "De overlast bestaat uit gedrag met fatbikes dat gevaar, overlast of verstoring van de openbare orde veroorzaakt. Er is, zo blijkt uit vele meldingen en berichtgeving, onder meer sprake van intimidatie, achtervolgingen, hinder en hard rijden op plekken door mensen op fatbikes op plekken zoals voetgangersgebieden, parken, pleinen of drukke fietspaden."

MAAR, aldus een feestnummer van GroenLinks Amsterdam en een Dracula van Denk, dat is stigmatiserend voor 'een bepaalde groep jongeren'. Dat is de lijn Huuuhuuutak: zonder dat iemand ooit iets roept over een 'bepaalde groep jongeren' claimen dat het over 'bepaalde groep jongeren' gaat, om dan iedereen die schijt heeft aan de fatbike proactief weg te zetten als racist. Enfin, het is maar goed dat de woorden 'intimidatie' en 'achtervolgingen' zijn weggehaald uit de tekst, dan weten we tenminste dat 'bepaalde groepen jongeren' niet doen aan intimidatie en achtervolgingen als ze ons met hun fatbikes intimideren en achtervolgen.