WAT!? JA21 Amsterdam wil Stopera slopen voor woningen
Ja leuke aftrap van de campagne maar DOE NIET ZO STOM JOH
DENK Rotterdam wil De Kuip slopen voor woningen
VVD Eindhoven wil DAF Museum slopen voor woningen
D66 Den Haag wil
Binnenhof Mauritshuis slopen voor woningen
GroenLinks Groningen wil Martinitoren slopen voor woningen
50 PLUS Den Bosch wil Bossche Bol slopen voor seniorenwoningen
PvdA Utrecht wil grachten slopen voor woningen
Burgerbelangen Amstelveen wil Stadshart slopen voor woningen
Swollwacht (Zwolle) wil de Sassenpoort slopen voor woningen
CDA Tilburg wil AaBe Fabriek slopen voor woningen
Stadspartij Nijmegen wil NEC slopen voor woningen
LPF Breda wil alle kroegen slopen voor woningen
Syrische Partij Arnhem wil leefbaarheid, cohesie en sfeer slopen voor woningen
Leefbaar Almere wil Almere slopen voor natuur (steun)
Reaguursels
