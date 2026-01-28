achtergrond

WAT!? JA21 Amsterdam wil Stopera slopen voor woningen

Ja leuke aftrap van de campagne maar DOE NIET ZO STOM JOH

DENK Rotterdam wil De Kuip slopen voor woningen

VVD Eindhoven wil DAF Museum slopen voor woningen

D66 Den Haag wil Binnenhof Mauritshuis slopen voor woningen

GroenLinks Groningen wil Martinitoren slopen voor woningen

50 PLUS Den Bosch wil Bossche Bol slopen voor seniorenwoningen

PvdA Utrecht wil grachten slopen voor woningen

Burgerbelangen Amstelveen wil Stadshart slopen voor woningen

Swollwacht (Zwolle) wil de Sassenpoort slopen voor woningen

CDA Tilburg wil AaBe Fabriek slopen voor woningen

Stadspartij Nijmegen wil NEC slopen voor woningen

LPF Breda wil alle kroegen slopen voor woningen

Syrische Partij Arnhem wil leefbaarheid, cohesie en sfeer slopen voor woningen

Leefbaar Almere wil Almere slopen voor natuur (steun)

Tags: JA21, stopera, slopen, amsterdam
@Dorbeck | 28-01-26 | 18:00 | 103 reacties

