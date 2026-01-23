Weinig mensen worden vrolijk van betaald parkeren in Amsterdam. Specifiek in Amsterdam-Noord en Osdorp was dat een slecht plan. Goed, de opmars van de parkeerautomaten bleek niet te stoppen en daar moet nu maar mee worden gedeald. En daarmee dealen doen bewoners in de plaatsen rondom de hoofdstad. Die hebben er namelijk LAST van dat Amsterdammers en hun toeristenvrienden geen zin hebben om duizend euro te betalen voor een plekje in hun eigen stad en derhalve uitwijken naar bijvoorbeeld Oostzaan, Landsmeer en Badhoevedorp. In Oostzaan kan een dierenambulance niet eens meer voor de deur van het asiel staan vanwege Amsterdamse plekkenpikkers. Die moet nu honderd meter verderop parkeren, in Amsterdam-Noord nota bene, op het terrein van de Lidl, en in ruil daarvoor houdt de dierenarts de boel nog schoon ook.

Maar de bewoners van die laatste bakens van het gratis parkeren hebben inmiddels schoon genoeg van die hel, zo lezen we in De Telegraaf, en grijpen naar meedogenloos wapentuig: briefjes. Aso-auto's worden ermee volgeplakt. En wat er dan op die briefjes geschreven staat: 'ASO', 'ASO' en nog eens 'ASO'. Terecht, want aso's dat zijn het. Nu maar hopen dat de onverbiddelijke boodschap aankomt, anders wordt zwaarder geschut overwogen. De schuldige gemeente Amsterdam laat weten 'mee te denken' over oplossingen. U kunt wel raden waar het dan naartoe gaat: betaald parkeren in Oostzaan, Landsmeer, Badhoevedorp en alle andere omliggende dorpen.