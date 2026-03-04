Okee mensen even centraal! Voor wie GeenStijl niet kent en hier alleen maar komt voor LIVEBLOGS over oorlog en geopolitiek gedoe: wij zijn dus GeenStijl, internetkoibois still going strong, met vlijmscherp en ongefilterd nieuws, alsook humor, politiek, muziek, internetcultuur, boekrecensies, reportages, regionaal nieuws, culinaire aan- en afbevelingen, allerhande beslommeringen, zon op je bol en grote lappen vlees op de barbecue. U bent nu in het StamCafé, een digitaal samenkomen van oude rotten en jong spul, waar men discussieert, reflecteert, inspireert, corrigeert, relativeert en, ach ja, provoceert. In alle andere topics op GeenStijl staan de comments open voor iedereen met een account, maar dit StamCafé is speciaal voor de winnaars die ons een paar euro per maand geven. Daarmee steunt u (dus) vlijmscherp en ongefilterd nieuws en blijven wij onafhankelijk & uit de grijpgrage klauwen van oudmediale Belgiëboomers. De laatste ontwikkelingen rond Iran kunt u straks hieronder volgen en tot slot kunt u GeenStijl nog via veel meer kanalen volgen. Volg, like & geef sterren, we doen ons best.

Update 21:45 - Heetste nieuws op dit moment dus: het bericht van i24NEWS dat gewapende groepen Koerden in Iran een offensief zijn begonnen tegen de regimetroepen. CNN berichtte eerder dat Amerika hoopt dat de Koerden een volksopstand teweeg zullen brengen.

Update 22:07 - Koerden-expert Wladimir van Wilgenburg sprak met een 'official' van de PJAK (de Koerdische verzetsbeweging in Iran) die het bericht van i24NEWS ontkent: "I think they are wrong when they say that we have already started the war now, but we are preparing for the right opportunity."

Update 22:18 - That being said: ook FOX News heeft vernomen dat het grondoffensief van 'duizenden Iraakse Koerden' (dat zijn: Iraanse Koerden gevestigd in Irak) is begonnen. Dit nieuws komt dan weer van 'US officials'

Update 22:27 - Ook Barak Ravid van Axios en Amit Segal van N12 meldt het nu: het grondoffensief van Koerdisch-Iraanse milities in het noordwesten van Iran is begonnen

Update 22:46 - Het is nogal welles-nietes qua berichtgeving over het mogelijke grondoffensief van de Koerden, maar de PDK (dat staat in dit geval niet voor Prima Donna Kaas, maar voor Partîya Demokrata Kurdistanê, de Koerdische politieke partij in Iraaks-Koerdistan) geeft alvast aan dat de 'regio Koerdistan' geen deel uitmaakt van de oorlog

Update 23:04 - De Komala Partij van Iraans Koerdistan ontkent nu ook dat er een grondoffensief is gestart - heeft iemand voor ons misschien een nummer van een persvoorlichter

Update 23:20 - Steeds meer Koerdische bronnen ontkennen nu de berichtgeving van FOX News. Barak Ravid heeft z'n berichtgeving ingeslikt en z'n tweets verwijderd. Ondertussen dreigt Iran de nucleaire Dimona Reactor ('Shimon Peres Negev Nuclear Research Center') aan te vallen als er regime change wordt gezocht