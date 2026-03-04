achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Alles VOLGEN in het StamCafé: Koerden ontkennen berichtgving over begin grondoffensief

Volg de laatste ontwikkelingen in Iran & volg GeenStijl OVERAL

Okee mensen even centraal! Voor wie GeenStijl niet kent en hier alleen maar komt voor LIVEBLOGS over oorlog en geopolitiek gedoe: wij zijn dus GeenStijl, internetkoibois still going strong, met vlijmscherp en ongefilterd nieuws, alsook humor, politiek, muziek, internetcultuur, boekrecensies, reportages, regionaal nieuws, culinaire aan- en afbevelingen, allerhande beslommeringen, zon op je bol en grote lappen vlees op de barbecue. U bent nu in het StamCafé, een digitaal samenkomen van oude rotten en jong spul, waar men discussieert, reflecteert, inspireert, corrigeert, relativeert en, ach ja, provoceert. In alle andere topics op GeenStijl staan de comments open voor iedereen met een account, maar dit StamCafé is speciaal voor de winnaars die ons een paar euro per maand geven. Daarmee steunt u (dus) vlijmscherp en ongefilterd nieuws en blijven wij onafhankelijk & uit de grijpgrage klauwen van oudmediale Belgiëboomers. De laatste ontwikkelingen rond Iran kunt u straks hieronder volgen en tot slot kunt u GeenStijl nog via veel meer kanalen volgen. Volg, like & geef sterren, we doen ons best.
Update 21:45 - Heetste nieuws op dit moment dus: het bericht van i24NEWS dat gewapende groepen Koerden in Iran een offensief zijn begonnen tegen de regimetroepen. CNN berichtte eerder dat Amerika hoopt dat de Koerden een volksopstand teweeg zullen brengen.
Update 22:07 - Koerden-expert Wladimir van Wilgenburg sprak met een 'official' van de PJAK (de Koerdische verzetsbeweging in Iran) die het bericht van i24NEWS ontkent: "I think they are wrong when they say that we have already started the war now, but we are preparing for the right opportunity."
Update 22:18 - That being said: ook FOX News heeft vernomen dat het grondoffensief van 'duizenden Iraakse Koerden' (dat zijn: Iraanse Koerden gevestigd in Irak) is begonnen. Dit nieuws komt dan weer van 'US officials'
Update 22:27 - Ook Barak Ravid van Axios en Amit Segal van N12 meldt het nu: het grondoffensief van Koerdisch-Iraanse milities in het noordwesten van Iran is begonnen
Update 22:46 - Het is nogal welles-nietes qua berichtgeving over het mogelijke grondoffensief van de Koerden, maar de PDK (dat staat in dit geval niet voor Prima Donna Kaas, maar voor Partîya Demokrata Kurdistanê, de Koerdische politieke partij in Iraaks-Koerdistan) geeft alvast aan dat de 'regio Koerdistan' geen deel uitmaakt van de oorlog
Update 23:04 - De Komala Partij van Iraans Koerdistan ontkent nu ook dat er een grondoffensief is gestart - heeft iemand voor ons misschien een nummer van een persvoorlichter
Update 23:20 - Steeds meer Koerdische bronnen ontkennen nu de berichtgeving van FOX News. Barak Ravid heeft z'n berichtgeving ingeslikt en z'n tweets verwijderd. Ondertussen dreigt Iran de nucleaire Dimona Reactor ('Shimon Peres Negev Nuclear Research Center') aan te vallen als er regime change wordt gezocht

MAAR:

Volg Geenstijl ook op:

YouTube

𝕏 Twitter

🅾 Instagram

Facebook

TikTok

🦋 Flauwe Zucht

Spotify

Apple Podcasts

Tags: geenstijl, stamcafe , liveblog
@Mosterd | 04-03-26 | 21:30 | 171 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Steun de liveblogs. Steun GeenStijl

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN FINANCIEEL HUISHOUDELIJKE AARD

@Redactie | 03-03-26 | 12:30 | 141 reacties

Stamcafé! Een week in het leven van Wimpie

Je moet wat voor € 3.875 bruto per maand (inclusief vakantiegeld)

@Mosterd | 29-01-26 | 22:00 | 379 reacties

BEDANKT allemaal

Voor het kijken naar de Grote GeenStijl Uitslagenshow!

@Mosterd | 30-10-25 | 13:37 | 222 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.