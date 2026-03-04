Het voordeel van een rechtszaak bij de Hoge Raad verliezen wat betekent dat je inderdaad definitief veroordeeld terrorist bent en terecht drie jaar in de gevangenis hebt gezeten: dan kan het daarna alleen maar meevallen. Zo is het een beetje met Soumaya Sahla, die geen normale baan kan vinden maar kennelijk wel genoeg geld (ONTFUTSELD?, red.) heeft om maar de hele tijd rechtszaken aan te spannen. Ze verloor in april 2025 een zaak tegen Defensie omdat ze daar niet mocht gaan werken, ze verloor in september 2025 ook een zaak tegen de neef van Frits Bolkestein die heeft gezegd dat ze zijn oom geld heeft ontfutseld en nu heeft ze ook een artikel 12-procedure over die kwestie verloren. "Het hof concludeert na bestudering van het dossier en de behandeling in raadkamer (onder meer op 27 januari 2026) dat het gebruik van het woord “ontfutselen” niet zonder meer strafbaar is als smaad of laster." Als wij het goed hebben bijgehouden loopt het hoger beroep in de civiele zaak tegen Martijn Bolkestein nog. Misschien dat er een rechter dan een keertje met de hand over zijn hart kan strijken want dit wordt wel een beetje zielig zo, ook voor de Volkskrant en Jort Kelder en al die andere vrienden die ze overal lijkt te hebben.

