Mag allemaal van ons hoor. Als je op een inderdaad smerige en bizarre wijze uit de VVD wordt gekieperd gaan klagen in de Volkskrant bij Loes Reijmer (was iets mee, red.) over wat je dan "nog steeds mijn partij" noemt. Maar dit citaat van veroordeelde terrorist Soumaya Sahla over Geertje Wilders vinden wij een beetje gek. In het artikel wordt namelijk de beslissing van de beroepscommissie van de VVD aangehaald, die het besluit haar uit de partij te zetten (maar niet te royeren, enorm vage shit allemaal) niet terugdraait. Die commissie verwijt haar onder meer dat ze actief de media opzocht na alle commotie (een interview met het AD en dit optreden bij Jort Kelder dat door GeenStijl werd opgemerkt) en nu zoekt ze wéér de media op. Nogmaals: dat mag gewoon, en mensen die heel graag 'lieve veroordeelde terroriste is lief, Geert Wilders is stom, GeenStijl is stom' willen denken mogen dat lekker blijven denken. Maar kom op zeg. Wie leert er nou niet van haar fouten? Hele interview daarrr.