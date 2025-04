Als Arie Boomsma onze paus was, is Eric Corton onze camerlengo. Eentje die niet voor de lol met z'n kop door de dampende kikkerdril smurft, maar eentje die voortdurend VENTILEERT. Eric Corton moet namelijk dingen kwijt. Hij is een niet-agressieve activist, integendeel zelfs, van hem worden ánderen agressief. Een Tena Lady raakt doorweekt van de grote ladingen politiek correcte emodiarree die Eric Corton dagelijks naar buiten spuit. Hij is verslaafd aan de aandacht en aan de schouderklopjes en aan de interviewtjes óver zijn emodiarree, want je moet wat als je de drank en de coke extreemlinks laat liggen. Normaal komen er allerlei motivaties en inspiraties en aansporingen uit z'n neus en z'n oren, maar nu komt er stoom uit z'n reet, allemaal naar aanleiding van een verhaaltje van Lisa Loeb. Samen vormen ze de Arendt & Heidegger van Koninkrijk BinnenderingA10. Lijdend voorwerp: Donald Trump.

Het is intellectueel heel lui om een conservatieve organisatie als de Heritage Foundation (is niet eens per se christelijk, maar goed) onder je progressieve Amsterdamse loepje te leggen, want het conservatisme in Amerika is nou eenmaal een (groot)macht die we hier totaal niet begrijpen en ook nooit zullen begrijpen - denk ook maar aan het voortdurende gedoe met die wapens. Maar goed, ook als je dat buiten beschouwing laat klopt er feitelijk weinig van wat Corton allemaal uitkraamt - het zijn niet plannen ván Trump maar plannen voorgelegd áán de Amerikaanse regering die zijn 'aangehoord', nogal hitsig gebracht door het AD - en dat gelul over 'haar witte heteroseksuele en goed christelijk nationalistische verzorgende rol' getuigt vooral van aperte domheid. Maar dan gaat het gelukkig ook nog even over Nederland: "Ook hier worden vrouwenrechten beperkt en in rap tempo uitgehold (abortus, gratis kinderopvang). Als man vind ik soms echt de woorden niet meer voor deze blatante nonsens."

Over blatante nonsens gesproken: 'Nederland wordt door vrouwenrechten NGO’s gezien als een bastion in Europa als het op toegang tot abortus gaat' (PDF) en het recht op abortus en de positie van de vrouw daarin is de laatste jaren juist verstevigd en verankerd. Op 1 januari 2023 is de verplichte bedenktijd afgeschaft, wat logischerwijs autonomie en flexibiliteit vergroot, en per januari 2025 kunnen huisartsen medicamenteuze zwangerschapsafbreking voorschrijven, wat de toegankelijkheid enorm bevordert. Het niet serieus te nemen geklier van BBB om 'redenen voor abortus te registreren' kwam en komt er niet door omdat het 'stigmatiserend voor vrouwen' is. Dan 'gratis kinderopvang': dat is er in Nederland nooit geweest, maar de overheid draagt met de Kinderopvangtoeslag in veel gevallen liefst 96% (!) van de kosten. Dat GroenLinks (de lievelingsclub van Corton) het helemaal gratis wil (gratis geld! Jeuj!) en de VVD het bijvoorbeeld relatief goedkoper wil voor werkenden is nou eenmaal de manier waarop politiek werkt.

Vervolgens lezen we nog een Godwin (huuuu 'nazi-agenda') met een verwijt als: "Door jonge jongens te vergiftigen met dit gedachtengoed en er vrouwen mee te bedreigen." Het alfamannengelul lijkt te sturen richting Andrew Tate, of misschien wel richting een nichemargefiguur als Sherry Baudet, maar deze als larmoyant 'opiniestuk' vermomde zelfkastijding (en zelfbevlekking) raakt écht kant noch wal. Maar, lieve mensen, als u het allemaal nog niet wist, dan mag u het nu weten alsook van de daken schreeuwen. Eric Corton is een feminist. Harder! ERIC CORTON IS EEN FEMINIST! HARDER!!! ERIC CORTON IS EEN FEMINIST! Sterker nog, hij is een heel stoere grote man, met een dappere vagina in zijn broek.