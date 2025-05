Vraag is: wat is er verdrietiger dan iemand die een jas koopt van PME Legend, Max Verstappen schreeuwend aanmoedigt en spaart voor een vakantie in Dubai? Antwoord: iemand die drie keer in de week in de Volkskrant (OP DE PLAATS VAN SYLVIA WITTEMAN!?>!?!??!) mag schrijven over wat een oud wijf hij is, en ondertussen neerkijkt op mensen die een jas kopen van PME Legend, Max Verstappen schreeuwend aanmoedigen en sparen voor een vakantie in Dubai natuurlijk. De tering Julien Althusius. Wij hebben columns van Jarl van der Ploeg gelezen die niet zo sneu zijn als dit afpissen van de man die "waardigheid opoffert voor comfort". Dit land is verdomme opgebouwd door mensen die een jas kopen van PME Legend, Max Verstappen schreeuwend aanmoedigen en sparen voor een vakantie in Dubai. Wat wil Althusius dan? Dat we allemaal een jas van Patagonia kopen, Max Verstappen bemoedigend toeknikken en een vakantie naar Dubia zonder blikken of blozen aftikken of zoiets? Rare man.