Nou vallen wij even met onze neus in de boter tien pagina's Akwasi in de glossy van de Volkskrant. Waarom zou dat zijn "Voor Omroep Zwart breken cruciale maanden aan. Eind dit jaar loopt hun aspirantstatus af en moeten ze honderdduizend leden hebben om een vaste plek in het bestel te bemachtigen" o natuurlijk daarom. Jeetje wat vervelend zeg ze hebben er nu pas 37 duizend. "Ik hoop dat mensen ons ook een beetje gaan zien als een goed doel dat ze willen steunen." Lieverd dat begrijpen we en geloof het of niet, we steunen jullie al (dat heet: belastinggeld). Verder helemaal mee eens hoor, dat mensen best wat kunnen lappen tegen kinderhonger, voor mensenrechten, medische hulp, bedreigde diersoorten, aardbevingsslachtoffers en het NPO 3-programma Date on Stage. Zeg waarom ben jij eigenlijk omroepbestuurder geworden meneertje piepeleertje. "Het plan voor een omroep kwam niet uit de lucht vallen. Eigenlijk stond het al een jaar of vijftien op mijn bucketlist. Gianni en ik hebben allebei affiniteit met televisie. Hij is van huis uit danser en zat een keer in So You Think You Can Dance, ik heb ooit meegedaan aan Puberruil." Goh goed verhaal zeg wij hadden vroeger MSN en nu runnen we een website. "Ik geef tegenwoordig best veel keynotes over Omroep Zwart." JALOERS!!! "Ik wilde een omroep beginnen. Het voelde bijna alsof die opdracht mij heeft gekozen, niet andersom." Huh net zei je nog dat je het wilde en nu- "OM HET ALLEMAAL PASSEND TE KRIJGEN DOET AKWASI AAN 'TIMEBOXING'. WAT DAT IS? 'Timeboxing is dat je net zoveel waarde hecht aan je agenda als aan je moeder - dat hoorde ik ooit in een TED-talk. Eigenlijk betekent het gewoon dat je heel strak vooruitplant, de dagen in blokjes verdeelt en je je daar dan gedisciplineerd aan houdt.'" KNAP! "Eigenlijk doe ik niet zoveel anders dan wat Bart de Graaff destijds deed." In alle eerlijkheid dat was dan ook VERSCHRIKKELIJK. "Ik slurp graag de wijsheid op van mensen met meer levenservaring dan ik." HERKENBAAR! "Ik kan heel koppig zijn." WE LIJKEN WEL BROERS. "Ik zie mezelf als werk in uitvoering." DAPPER! "Ik was vroeger een stille boy." "Ik was niet de klasclown en ook geen stokertje." "Ik was eigenlijk best rustig." STOP. "Ik zou mezelf ook niet snel een zakenman noemen, want dan zie ik toch een beetje een lul voor me." "Noem me maar een zakenlied, dat klinkt wel tof." STOP!! "Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat ik blijf helen." HOU ALSJEBLIEFT OP! "Daarom heb ik ook een hekel aan de uitdrukking 'de tijd doden'. Tijd spendeer je, tijd besteed je, tijd geef je." GENADE! "Er komt altijd een moment waarop je je tijd hard nodig gaat hebben. Voor een dierbare, misschien wel voor jezelf. Dus je gaat de tijd niet doden. Kom op, laten we anders praten. Laten we met woorden, daden en overtuiging de tijd juist tot leven wekken." AAAARRRRGHHHH!!!