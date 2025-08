Iedereen en zijn hersenloze moeder weet dat je in Frankrijk één ding absolument niet moet doen: de Franse trots krenken. Dat is, naast een kort geding aanspannen om een tweet van Dilan Yesilgöz, misschien wel het domste wat een mens kan doen. Als je in Frankrijk, al dan niet met Frans accent, 'thanks' zegt tegen een ober, spuugt hij al in je escargots, dumpt-ie een berg zout in je glas Bordeaux en zegt hij (in het Frans) tegen zijn collega dat je dom bent. Maar er is dus iemand wie dat allemaal aan zijn reet kan roesten: een Marokkaan met tijdelijke verblijfsvergunning stak maandagavond zijn sigaret aan in de eeuwige vlam bij het Graf van de Onbekende Soldaat en onteerde daarmee alle dode én levende Fransen. De omstanders stonden perplex en de rel verspreidde zich als een lopend vuurtje. Macron is (nog) stil, maar de minister van Veteranen en de minister van Binnenlandse Zaken zijn stupéfait. De man werd spoedig opgepakt en Le Figaro meldt nu zelfs dat zijn verblijfsvergunning zal worden ingetrokken. En dat betekent een gemiste kans om de guillotine uit de mottenballen te halen. Enfin, c'est ca.