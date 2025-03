Ook de tbs'ers in de Mesdagkliniek zijn gestopt met roken (Mesdagkliniek: Prachtig pand. De muren rond het gebouw zijn wel wat intimiderend en eenmaal binnen is het lastig om weer buiten te komen. Mooie voetbalkooi in het midden, fijne zaal om hout en dergelijke te bewerken, aanbod in restaurant valt tegen). Er mag helemaal niks meer in dit land. Straks mag de naam Mesdagkliniek niet meer, omdat de gemeente Groningen naar aanleiding van het aantal toenemende incidenten met wapens alle verwijzingen naar wapens uit het Groninger straatbeeld wil weren. Vooral tbs'ers laten zich sterk beïnvloeden door visuele verwijzingen naar wapens blijkt uit recent onderzoek. Wanneer tbs'ers dagelijks geconfronteerd worden met uitingen waarin wapens als normatief worden geduid, zal het dragen van een wapen op enig moment ook als normaal worden gezien!