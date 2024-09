Het glas is weer eens halfleeg bij de professionele kankeraars van het KWF: minstens 672.000 Nederlanders zijn ziek vanwege sigaretten. Nu kunt u zeggen: dat zijn best wel veel Nederlanders, je zult ze maar allemaal op de koffie hebben (zou wel gezellig zijn, red). Wij denken daarentegen vooral aan al die Nederlanders die helemaal niet ziek zijn door roken: een ruime meerderheid van 17,3 miljoen mensen die nu weer van die hemeltergend zielloze crack te lezen krijgt van Longfonds-directeur Karoly Illy. "In deze tijd van overbelaste zorg, torenhoge zorgkosten en grote tekorten op de arbeidsmarkt, moet de overheid alles op alles zetten om mensen zo lang mogelijk gezond en aan het werk te houden." Welja, die zieke mensen zijn eigenlijk een stel uitvreters die hoestend en rochelend onze economie aan het kapotmaken zijn. Waarom tolereert de overheid eigenlijk überhaupt nog dat mensen zelf keuzes maken in hun leven? Als je echt een Rookvrije Generatie wilt moet je gewoon rokers weren uit alle openbare gelegenheden via een QR-code systeem. Waar wachten we nog op?