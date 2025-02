Ja toch nog even deze bizarre repo in Nieuwsuur van gisteren wegens bizar. "Aan het eind van dit jaar is roken in alle psychiatrische instellingen verboden. Patiënten mogen dan nergens meer een sigaret opsteken. Niet in de kamers, niet op de afdelingen, en zelfs niet op het buitenterrein." Deze brave nieuwe wereld is bedacht door allemaal ambtenaren in een of ander geschift akkoord en mensen, die dus al dan niet gedwongen zijn opgenomen omdat het niet zo lekker met ze gaat, worden nu dus gedwongen te stoppen met sigaretten. Ondertussen zijn er rechtszaken verloren door een soort MOB, maar dan dat het paffende patiënten zijn die begrijpelijkerwijs in opstand komen tegen dit soort disproportionele vrijheidsbeperkingen. Desalniettemin dendert de ambtelijke molen stug door, en dan vragen ze zich over 3 jaar af waar al die verwarde mannen op straat vandaan toch komen, terwijl uit een of ander rapport blijkt dat het roken met 37,429% is verminderd. Gefeliciteerd alvast.