Ja Henri Bontenbal. Dat krijg je dus als je aan tafel gaat zitten bij De Oranjezomer. En dat krijg je zeker als je na een vraag van Thomas van Groningen over hoeveel ASIELmigratie je acceptabel vindt, je een cijfer (nou ja, een 'bandbreedte') noemt over totale migratie. Dat is de vraag ontwijken en de discussie verleggen. Dan kun je vervolgens je tegenstander verwijten dat die maar feitenvrij wat zit te zwammen, maar dat is niet zo gek als degene die het over 'de feiten' wil hebben precies dat doet wat 'ze' 'de populisten' altijd verwijten: asielmigratie op één hoop gooien met alle migratie. En ja, dan gaat Jack van Gelder, door een vreemde speling van het lot de enige PVV-stemmer in de Hilversumse telefoonklapper en daarnaast expert gladheid (z'n gladde bol zeker haha goeie Thomas), vol op het orgel. Wat een land. Wat een debatcultuur. Nog meer Jack vs. Henri na de breek.