U kende Jack van Gelder vroeger van 'Dennis Bergkamp huuuuuuu' en nu kent u 'm van 'jaaa de beste columnisten van Nederland werken ALLEMAAL bij De Telegraaf'. Inmiddels is Jack 100 jaar en is hij enorm salty dat hij niet meer bij de NOS in bad mag. "Nu zie ik soms mensen aan tafel zitten die nota bene zelf zeggen dat ze geen verstand van voetbal hebben." (Jack doelt op Leonne Stentler.) Nu zit Jack helemaal niet te wachten op een uitnodiging van de NOS maar hij wil het tóch gezegd hebben. En zo ruiken we TOCH weer aan een scheetje van Jack van Gelder!