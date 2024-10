Radiofellatio - en nu zijn we in de war

Goh nou blozen hier hoor. Zaten we vanochtend Radio 1 te luisteren (lol, nope) hoorden we pardoes een 3 minuut 40 durende ODE AAN GEENSTIJL. Francisco van Jole draait zich om in z'n witte onderbroek. Vanaf 50.00 hiero, met onze 'dapp're poging een eigen toon en een eigen taal aan te slaan'. Ja lachen he makkers, dat krijg je er nou van als je ONAFHANKELIJK van verstikkende Vlaamse mediakartels gewoon je eigen koers vaart & het onredelijke midden bewaakt. Leuk kudopuntje voor onze LIVEBLOGS - bijna net zo goed als die van de NOS. "En we moeten deze horzels in de journalistiek koesteren." Joe!