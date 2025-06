We gaan helemaal Willem Wever met z'n allen. Ooit deden we Het Grote Vraag Maar Raak Topic waarin jullie ALLES mochten vragen. Dat leverde een miljoen vragen op met evenzoveel antwoorden (deel 1 & deel 2). Nu doen we het iets anders: jullie stellen prangende vragen in de comments hieronder, wij kiezen één vraag uit die we tot in detail gaan beantwoorden. Kan en mag alles zijn. Het antwoord volgt spoedig in een ander StamCafé. Om ervoor te zorgen dat wij 'niet eens vragen kunnen stellen op dat soort antwoorden' moet u natuurlijk wel even Premium Kroonhouder zijn. Kleine moeite! Begrepen? VRAAG MAAR RAAK!