Wil jij naar het leukste festival van Nederland, maar heb je achter het net gecrosst omdat de tickets zo onmeunig snel waren uitverkocht? Dan hier je laatste kans! Wij van GeenStijl mogen als trotse Zwarte Cross-vrienden een bups WEEKEND+CAMPINGTICKETS weggeven - in setjes van 4 (kun je met je vrienden) en in setjes van 2 (kun je met je vriendin).

Hoef je verdomd weinig voor te doen: stuur effe je reaguurdersnaam + de naam van je favoriete motorcrosser aller tijden naar zwartecross@geenstijl.nl. Enige voorwaarde is dat je betalend Premium Lid van GeenStijl bent - en anders kun je dat hier worden. Laat onze schoorsteen roken, laten wij Akrapovic-uitlaten roken! Naast al het crossgeweld natuurlijk ook te zien op de Zwarte Cross onder meer: Danko Jones, Willeke Alberti, DJ Paul Elstak, de Heinoos, Outsiders, de Darkraver en als klap op de vuurpijl de heerlijke koningin Orgel Joke. Tom Staal is er ook, zien we je daar?