ZoMiQuiz - Wat gebeurt hier?
goeiemiddag
A: Nederlands Philharmonisch Orkest krijgt verkeerde partituur
B: Wolf Bram duikt op bij muziekfestival, wordt verscheurd
C: Queerartiest Chappell Roan niet op hoofdpodium Dynamo Metal Fest: 'Staat voor tijdsgeest van nu'
D: Hee, geen Pallie-vlag? Volgende keer kom ik ook!
E: Bezoekers Landdag Geuzenbond doen volksdansje
F: Redactie-uitje Trouw
G:U wordt wakker
het is twaalf over twaalf
Update 17:00 uur ⬇️
De Oppermod een paar dagen foetsie
volgend weekend krijgt u weer een PERMABAN