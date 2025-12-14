Er heeft vermoedelijk iemand aan een vleermuis zitten knabbelen in het Verenigd Koninkrijk. Heel het land is in rep en roer wegen SUPERGRIEP (voorheen bekend als: griep). Volgens de nationale gezondheidsorganisatie gaat het om de zwaarste winterse griepgolf aller tijden, worden met name kinderen flink ziek en gaat het om A/H3N2, een (al sinds 1968 bekend) gemuteerd griepvirus dat net ff besmettelijker is dan de huis-tuin-en-keuken-influenza. In ieder geval slaat de paniek al bijna over naar ons landje, want RTL Nieuws vond het nodig om ZEVEN VRAGEN over de toestand te beantwoorden. Het virus verspreidt zich dus rap en de NHS luidt de noodklok, maar is natuurlijk ook betrekkelijk weinig nodig om deuken te slaan in de slagkracht van de NHS. Er wordt zelfs opgeroepen weer MONDKAPJES te gaan dragen. Ons advies: Ga gewoon niet naar Engeland. Maar dat was al zo.