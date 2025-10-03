Ja je kunt niet zeggen dat zijn ouders een naam voor hem hebben gekozen die niet bij hem past: Jihad al-Shamie werd in 1990 geboren in Syrië en kwam als puber naar Groot-Brittannië. Daar kreeg hij in 2006 staatsburgerschap, en stak hij in 2025 - meer specifiek, gisteren - een nietsvermoedende synagogebezoeker dood tijdens de viering van Jom Kipoer (drie anderen raakten gewond). In de hectiek die volgde schoot de politie vermoedelijk per abuis een andere synagogebezoeker dood. De slachtoffers: Adrian Daulby, 53 ("A fantastic guy") en Melvin Cravitz, 66. Van Jihad weten we dat hij vermoedelijk vorig jaar vader werd (zie foto hierboven), een levensveranderende gebeurtenis die hem ertoe aanzette minder te zuipen iets gezonder te eten vaker naar de Moskee te gaan op willekeurige joden in te steken. Vorige maand doneerde hij het gulle bedrag van 3 pond aan een Palestijns weeskind. Hij woonde in Prestwich, omringd door een relatief grote Joodse gemeenschap. Familieleden nemen inmiddels afstand van Jihad: "We fully distance ourselves from this attack and express our deep shock and sorrow over what has happened. Our hearts and thoughts are with the victims and their families, and we pray for their strength and comfort." Maarrr, saillant: zijn vader heet Faraj al-Shamie, is arts en behoorlijk actief op Facebook. Daar plaatst hij vooral beslommeringen over de permanente sektarische strijd waarin Syrië zich bevindt, maar deelt hij ook zijn opvattingen over de oorlog tussen Israël en Hamas. Uit augustus: