Vader synagoge-jihadist Jihad al-Shamie kondigde vorige week op Facebook "slecht nieuws voor Israël" aan
Update
Ja je kunt niet zeggen dat zijn ouders een naam voor hem hebben gekozen die niet bij hem past: Jihad al-Shamie werd in 1990 geboren in Syrië en kwam als puber naar Groot-Brittannië. Daar kreeg hij in 2006 staatsburgerschap, en stak hij in 2025 - meer specifiek, gisteren - een nietsvermoedende synagogebezoeker dood tijdens de viering van Jom Kipoer (drie anderen raakten gewond). In de hectiek die volgde schoot de politie vermoedelijk per abuis een andere synagogebezoeker dood. De slachtoffers: Adrian Daulby, 53 ("A fantastic guy") en Melvin Cravitz, 66. Van Jihad weten we dat hij vermoedelijk vorig jaar vader werd (zie foto hierboven), een levensveranderende gebeurtenis die hem ertoe aanzette
minder te zuipen iets gezonder te eten vaker naar de Moskee te gaan op willekeurige joden in te steken. Vorige maand doneerde hij het gulle bedrag van 3 pond aan een Palestijns weeskind. Hij woonde in Prestwich, omringd door een relatief grote Joodse gemeenschap. Familieleden nemen inmiddels afstand van Jihad: "We fully distance ourselves from this attack and express our deep shock and sorrow over what has happened. Our hearts and thoughts are with the victims and their families, and we pray for their strength and comfort." Maarrr, saillant: zijn vader heet Faraj al-Shamie, is arts en behoorlijk actief op Facebook. Daar plaatst hij vooral beslommeringen over de permanente sektarische strijd waarin Syrië zich bevindt, maar deelt hij ook zijn opvattingen over de oorlog tussen Israël en Hamas. Uit augustus:
En, gezien de gebeurtenissen van gister nog een stuk pikanter, dit bericht van vorige week: "Slecht nieuws voor Israël de komende dagen, helaas kan niemand voorkomen wat er geschreven staat."
Ondertussen werd gisteren in Londen driftig geprotesteerd tegen
het uitmoorden van joden de oneerlijke behandeling van Greta Thunberg en andere Flotilla-vaarders. Veelzeggende reactie van een demonstrant in The Telegraph:
De protesten
The bullies of society: “Free Palestine” terror supporters riot in London over the Hamas supported flotilla stunt. Similar scenes of chaos in Paris and across Italy. This is domestic terrorism meant to destabilise the West, not help Gazans— Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) October 3, 2025
pic.twitter.com/iA8pKRCeOy
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Elmo blijkt gore antisemiet
Het kan hard gaan
Ye zweert (alweer) antisemitisme af
Oh nee prima dan is het goed joh
Ook daar: 'Duurste BBC-presentator Gary Lineker kondigt afscheid aan na antisemitische post'
Maar hoe denkt Gary Lineker over de Rassenwetten van Neurenberg
Amsterdamse struikelstenen beklad met antisemitische troep
Wat een laffe en gewetenloze engnek ben je dan
Nieuwe single Kanye West: 'Heil Hitler'
Artistieke expressie (weet u wie ook een onbegrepen kunstenaar was)
Hoogste rechter VK geeft TERFs gelijk
Beeld: blije wijve