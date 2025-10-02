achtergrond

Gaza Flotilla nog onderweg, 26 boten varen ondanks waarschuwingen door op 80 kilometer van de kust

Zie de live locatie op de kaart hier.

Livestream

Een aanzienlijk deel van de boten die gisteren op Gaza afkoersten is inmiddels tegengehouden, de bemanning gearresteerd. Ook Greta Thunberg en zeven van onze landgenoten op boot Mohammed Bhar zijn aangehouden, hun schepen tegengehouden. Op het moment van schrijven varen er nog 26 boten door richting Gaza; dat betekent dat er inmiddels 21 door de Israëlische marine zijn onderschept. Flotilla-vaarders worden naar eigen zeggen helemaal de moeder geïntimideerd door 'sterke zaklampen' en waterkanonnen. Europarlementariër Rima Hassan en haar collega's gooiden zodra ze onderschept werden hun telefoons overboord. Hieronder updates. 
Update 07:55 - Ondertussen veel demonstraties gisteravond in steden binnen en buiten Europa van mensen die de Flotilla steunen
Update 08:01 - Bemanning van onderschepte boot "Safe and in good health" onderweg naar Israël, vanuit waar ze zullen worden uitgezet naar Europa. Greta Thunberg oogt wat nukkig, maar zit er verder vredig bij. 
Update 08:05 - Het aantal Flotilla-vaarders bedraagt zo'n 500; aan het onderscheppen, vastzetten en uitzetten werken circa 600 Israëlische agenten. 
Update 08:19 - Sommige boten verloren hun signaal en zijn dus niet meer scherp te traceren op afstand. Een van hen zou zojuist zijn opgedoken op minder dan 15 kilometer van de Gazaanse kust. Dat is: dichtbij.
Update 09:25 - Er naderen meer onderscheppingen. Onduidelijk is ondertussen of de in de laatste update genoemde boot een van de onderschepte schepen is en via een ietwat merkwaardige route alsnog naar de haven van Ashdod wordt gebracht. Daar lijkt het weliswaar niet op, maar ondenkbaar is het ook niet. Bewuste boot heet overigens Mikeno. Weet u dat ook weer. 
Update 10:11 - Marine zou aan boord van 40 van de 47 schepen zijn gegaan. Minstens vier Flotilla-boten hebben panne; heeft volgens de marine niet te maken met ingrijpen door de marine.
Update 12:09 - Israël ontkent dat Mikeno zo dicht bij de kust is gekomen. Zou berusten op foutieve tracking-informatie, verspreid door Flotilla-vaarders.

Tags: flotilla, greta thunberg, gaza
@Schots, scheef | 02-10-25 | 07:47 | 330 reacties

Stamcafé

