Gaza Flotilla van 47 boten weigert te stoppen, "wordt onderschept door Israëlische marine"
Zie de live locatie op de kaart hier.
Livestream
Eerst even over die escort door twee Italiaanse en een Spaans fregat. Dat is namelijk geen oorlogsescort, de Italianen hebben aangegeven de escortmissie te stoppen op 278 kilometer vanaf de Gazaanse kust, en het valt zeer te verwachten dat het Spaanse fregat daar ook rechtsomkeert maakt. Dan blijven er over: 47 civiele boten met in totaal zo'n 500 Greta's aan boord op ramkoers met de Joodse Zwaardvloot en 600 politieagenten op dek om de activisten te arresteren en deporteren.
De Gazavloot ligt uiteraard ook op intersectionele ramkoers met zichzelf, want Tunesische mede-coördinator Khaled Boujemaa trok zich terug nadat hij er tot zijn afgrijzen achterkwam dat er 'homoseksuelen aan boord zijn'. Er zijn grenzen!
Net als vorige keer is het natuurlijk bovenal een publiciteitsstunt onder de vlag van een humanitaire missie, waarbij Israël net als vorige keer gewoon één ding moet blijven doen: deze vloot behandelen als civiele agitators die Israëlische wateren illegaal betreden, en dus vooral geen grof geweld gebruiken bij het handhaven van het zeerecht. Al betrof het vorige keer maar 1 boot, en ditmaal 47 keer zoveel, dus het wordt een hele operatie. Veel meer beeld na de breek.
Update 19:53 - Greta zegt in nieuwe video dat de onderschepping is begonnen.
Update 20:21 - Ze hebben in ieder geval een tamelijk grote waffel nog, de Flotilla-vaarders.
Update 20:27 - Het lachen, vergaan: nu worden ze gekidnapt, zeggen ze. Nederlandse Roos doet ook de groetjes.
Update 20:38 - Israël waarschuwt: rechtsomkeert, of we onderscheppen jullie. Voor de vorm, want de Flotilla-familie vaart natuurlijk gewoon door. Boten worden dus zo naar de haven van Ashdod gebracht, is althans de bedoeling. Hulppakketten kunnen vervolgens Gaza in via de daartoe gebruikelijke kanalen.
Update 21:00 - Italiaanse en Spaanse fregatten maken zoals verwacht rechtsomkeert.
Update 21:10 - De hele zooi moet dus naar de haven van Ashdod. Ondertussen worden er vanuit Gaza raketten afgevoerd op... Ashdod
Update 21:24 - Klaagzang over de veiligheid van Flotilla-vaarders, door Flotilla-vaarders. Terwijl: normaal gesproken zit het met die veiligheid wel snor.
Update 21:40 - Welja: in hongerstaking tegen honger
Update 22:12 - Nou ja, beelden van de IDF die een schip betreedt, met gevoel voor drama gedeeld door een Flotilla-vaarder. Ondertussen zijn eerder uit meerdere schepen noodhulppaketten in zee gemieterd, in de hoop dat ze op eigen kracht richting Gaza dobberen. Erg zinvol is het allemaal niet.
Update 22:26 - Turkije beschuldigt Israël van terrorisme want schepen onderschept. Het is, met alle respect, het vriendelijkste terrorisme dat wij ooit zagen.
Greta zojuist: "we worden onderschept"
The global sumud flotilla is being intercepted by the Israeli occupation forces in international waters. Pressure your government for the protection of global sumud flotilla pic.twitter.com/FKyhkWhs3K— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025
De Nederlandse delegatie!
@rtlnieuws.nl Roos en Emmy varen samen met tientallen andere activisten naar Gaza, vannacht komen zij waarschijnlijk in Israëlische wateren. “Het is spannend wat Israël gaat doen”, zegt correspondent Pepijn Nagtzaam. #gaza #israel #palestina #boat #rtlnieuws ♬ origineel geluid - rtlnieuws.nl
Dat is wederzijds
Greta Thunberg: “I'm not scared of israel” as flotilla sails to Gaza pic.twitter.com/4RGQGsMKhL— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 26, 2025
Israëlische patrouille dobbert voorbij
⚠️🚨 URGENT!!!— Thiago Ávila (@thiagoavilabr) October 1, 2025
An Israeli military vessel just came across our boats intimidating, damaging our communication systems and doing very dangerous manouvers circling our lead boats ALMA and SIRIUS!
Despite the loss of electronic devices, no one has been injured and we KEEP ON GOING! pic.twitter.com/lAGN593Ub6
dit volk
Perroflautada histórica. pic.twitter.com/aLTnttPIqr— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 30, 2025
Hoe het vorige keer afliep, maar dat was slechts 1 boot
Greta Thunberg is currently on her way to Israel, safe and in good spirits. pic.twitter.com/pjWSr0lOsE— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025
Beelden van de onderscheppingsvloot
The Israeli Navy has begun to intercept the large flotilla attempting to break the Israeli maritime blockade on the Gaza Strip, according to activists.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2025
Footage shows a Navy vessel close to one of the boats. The Middle East Eye outlet reports that one of the lead boats, Alma,… pic.twitter.com/3lGoBKDmpQ
