Eerst even over die escort door twee Italiaanse en een Spaans fregat. Dat is namelijk geen oorlogsescort, de Italianen hebben aangegeven de escortmissie te stoppen op 278 kilometer vanaf de Gazaanse kust, en het valt zeer te verwachten dat het Spaanse fregat daar ook rechtsomkeert maakt. Dan blijven er over: 47 civiele boten met in totaal zo'n 500 Greta's aan boord op ramkoers met de Joodse Zwaardvloot en 600 politieagenten op dek om de activisten te arresteren en deporteren.

De Gazavloot ligt uiteraard ook op intersectionele ramkoers met zichzelf, want Tunesische mede-coördinator Khaled Boujemaa trok zich terug nadat hij er tot zijn afgrijzen achterkwam dat er 'homoseksuelen aan boord zijn'. Er zijn grenzen!

Net als vorige keer is het natuurlijk bovenal een publiciteitsstunt onder de vlag van een humanitaire missie, waarbij Israël net als vorige keer gewoon één ding moet blijven doen: deze vloot behandelen als civiele agitators die Israëlische wateren illegaal betreden, en dus vooral geen grof geweld gebruiken bij het handhaven van het zeerecht. Al betrof het vorige keer maar 1 boot, en ditmaal 47 keer zoveel, dus het wordt een hele operatie. Veel meer beeld na de breek.

Update 19:53 - Greta zegt in nieuwe video dat de onderschepping is begonnen.

Update 20:21 - Ze hebben in ieder geval een tamelijk grote waffel nog, de Flotilla-vaarders.

Update 20:27 - Het lachen, vergaan: nu worden ze gekidnapt, zeggen ze. Nederlandse Roos doet ook de groetjes.

Update 20:38 - Israël waarschuwt: rechtsomkeert, of we onderscheppen jullie. Voor de vorm, want de Flotilla-familie vaart natuurlijk gewoon door. Boten worden dus zo naar de haven van Ashdod gebracht, is althans de bedoeling. Hulppakketten kunnen vervolgens Gaza in via de daartoe gebruikelijke kanalen.

Update 21:00 - Italiaanse en Spaanse fregatten maken zoals verwacht rechtsomkeert.

Update 21:10 - De hele zooi moet dus naar de haven van Ashdod. Ondertussen worden er vanuit Gaza raketten afgevoerd op... Ashdod

Update 21:24 - Klaagzang over de veiligheid van Flotilla-vaarders, door Flotilla-vaarders. Terwijl: normaal gesproken zit het met die veiligheid wel snor.

Update 21:40 - Welja: in hongerstaking tegen honger

Update 22:12 - Nou ja, beelden van de IDF die een schip betreedt, met gevoel voor drama gedeeld door een Flotilla-vaarder. Ondertussen zijn eerder uit meerdere schepen noodhulppaketten in zee gemieterd, in de hoop dat ze op eigen kracht richting Gaza dobberen. Erg zinvol is het allemaal niet.

Update 22:26 - Turkije beschuldigt Israël van terrorisme want schepen onderschept. Het is, met alle respect, het vriendelijkste terrorisme dat wij ooit zagen.