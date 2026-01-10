FILMPJE - Mee met Motoragent Emiel
lekker door rood rijden
Vandaag is ROOD, de kleur van jouw verkeerslicht! Hallo, welkom bij GeenStijl Film je Werkplek. We zijn in Alkmaar, bij Motoragent Emiel. Hij vlogt al een tijdje niet onverdienstelijk alsook streng doch rechtvaardig op Youtube - en wordt zelfs herkend op straat in de Alkmaarse binnenstad. Machtig mooie baan heeft Motoragent Emiel. [Hiero OPLEIDINGEN] Lekker de hele dag in je eentje op de motor - lekker toeren door het mooie Alkmaar, soms ff doorgassen op de A9. Niet zeuren dat Motoragent Emiel door rood rijdt, over verdrijvingsvlakken scheurt en doorgetrokken strepen trotseert, dat mogen motoragenten nou eenmaal wel, en u niet. Wat u ook niet mag is te hard rijden, en dat doet u wel. Volgens AI is er geen trajectcontrole op de N-242. En bij ProvincieNH staat er ook niks. Maar Motoragent Emiel zegt het zelf. Vanaf minuut 18:58. "DIE DATA KUNNEN WIJ ALLEMAAL ZIEN, PER WEG." Weet u dat ook weer. Kalm aan in het verkeer en & ABONNEER HIER.
Reaguursels
