Even met een disclaimer omdat het bewuste deel van de Raadsvergadering niet openbaar is en we VVD-fractievoorzitter John van der Rhee dan maar op z'n bitterbalkleurige ogen moeten geloven: PvdA Alkmaar heeft TEGEN de komst van een verzetsstrijderswijk gestemd. U weet wel, zoals er in heel Nederland heel veel verzetsstrijderswijken zijn. Een Apeldoorn hangt daar bijvoorbeeld een deftige website aan. David Goskerstraat. Jan Barendsenstraat. Hans Suijlingstraat. Enfin, we hoeven u niet te vertellen wat die mensen in de oorlog betekend hebben. De PvdA in Alkmaar vindt het echter géén goed idee straten in een nieuwe wijk te vernoemen naar verzetsstrijders: "Het vernoemen van verzetsstrijders in de nieuwe wijk Stompetorenwest Alkmaar is met alles wat er in de wereld aan de hand is, te gevoelig om te steunen." Terwijl de motie echt doodnormaal is: "Constaterende dat: • Er in de gemeente Alkmaar tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende daden van verzet zijn gepleegd door diverse Alkmaarse verzetsgroepen; • Er in onze gemeente geen wijk is die specifiek de lokale verzetshelden eert; • Veel van de verzetshelden niet met naam en toenaam worden geëerd in onze gemeente;", enzovoorts. Te gevoelig. Met alles wat er in de wereld aan de hand is. 5 mei vieren, mag dat dan nog wel van de PvdA? Nou ja. Weet u ook weer aan welke kant van de loopgraaf de PvdA ligt.