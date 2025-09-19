achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

'PvdA stemt tegen verzetsstrijderswijk in Alkmaar: 'Te gevoelig om te steunen met alles wat er in de wereld aan de hand is''

STALINLAAN?

Even met een disclaimer omdat het bewuste deel van de Raadsvergadering niet openbaar is en we VVD-fractievoorzitter John van der Rhee dan maar op z'n bitterbalkleurige ogen moeten geloven: PvdA Alkmaar heeft TEGEN de komst van een verzetsstrijderswijk gestemd. U weet wel, zoals er in heel Nederland heel veel verzetsstrijderswijken zijn. Een Apeldoorn hangt daar bijvoorbeeld een deftige website aan. David Goskerstraat. Jan Barendsenstraat. Hans Suijlingstraat. Enfin, we hoeven u niet te vertellen wat die mensen in de oorlog betekend hebben. De PvdA in Alkmaar vindt het echter géén goed idee straten in een nieuwe wijk te vernoemen naar verzetsstrijders: "Het vernoemen van verzetsstrijders in de nieuwe wijk Stompetorenwest Alkmaar is met alles wat er in de wereld aan de hand is, te gevoelig om te steunen." Terwijl de motie echt doodnormaal is: "Constaterende dat: • Er in de gemeente Alkmaar tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende daden van verzet zijn gepleegd door diverse Alkmaarse verzetsgroepen; • Er in onze gemeente geen wijk is die specifiek de lokale verzetshelden eert; • Veel van de verzetshelden niet met naam en toenaam worden geëerd in onze gemeente;", enzovoorts. Te gevoelig. Met alles wat er in de wereld aan de hand is. 5 mei vieren, mag dat dan nog wel van de PvdA? Nou ja. Weet u ook weer aan welke kant van de loopgraaf de PvdA ligt.

Tags: pvda, alkmaar, vvd, verzetsstrijders
@Mosterd | 19-09-25 | 10:28 | 269 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Kandidatenlijst GroenLinksPvdA bekend

Marjolein Moorman op ZES, en mijnheer White moet achter in de bus

@Pritt Stift | 26-08-25 | 09:29 | 282 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.