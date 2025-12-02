achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

VVD-fossiel Annemarie Jorritsma wil peilingen verbieden: 'Kiezer heeft geen gelijk'

He misschien gewoon de mening van Annemarie Jorritsma verbieden anders

Hé hó wie wordt er daar door BNR geïnterviewd als een van The Big Five (de Big Five wat? Big Five mensen die de afgelopen jaren alles op alles hebben gezet om het vertrouwen in instituties kapot te maken?) het is Annemarie Jorritsma. En Annemarie Jorritsma, die we allemaal nog kennen als degene die een potje heeft zitten liegen over 'Pieter Omtzigt, Functie Elders', heeft dus een mening over peilingen. Peilingen zetten mensen namelijk alleen maar op het verkeerde been, vindt Annemarie Jorritsma. Kiezers moeten gewoon braaf naar tv-programma's zoals Eva kijken, zodat ze daarna vanzelf de juiste mening hebben en op de juiste partijen gaan stemmen. "Je hoort altijd te zeggen dat de kiezer gelijk heeft, maar ik vind dat de kiezer geen gelijk heeft." Je hoort altijd te zeggen dat Annemarie Jorritsma haar bek niet hoeft te houden, maar Annemarie Jorritsma moet dus wel haar bek houden.

Tags: vvd, annemarie jorritsma, ga weg
@Ronaldo | 02-12-25 | 12:31 | 187 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.