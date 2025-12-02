Hé hó wie wordt er daar door BNR geïnterviewd als een van The Big Five (de Big Five wat? Big Five mensen die de afgelopen jaren alles op alles hebben gezet om het vertrouwen in instituties kapot te maken?) het is Annemarie Jorritsma. En Annemarie Jorritsma, die we allemaal nog kennen als degene die een potje heeft zitten liegen over 'Pieter Omtzigt, Functie Elders', heeft dus een mening over peilingen. Peilingen zetten mensen namelijk alleen maar op het verkeerde been, vindt Annemarie Jorritsma. Kiezers moeten gewoon braaf naar tv-programma's zoals Eva kijken, zodat ze daarna vanzelf de juiste mening hebben en op de juiste partijen gaan stemmen. "Je hoort altijd te zeggen dat de kiezer gelijk heeft, maar ik vind dat de kiezer geen gelijk heeft." Je hoort altijd te zeggen dat Annemarie Jorritsma haar bek niet hoeft te houden, maar Annemarie Jorritsma moet dus wel haar bek houden.