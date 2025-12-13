achtergrond

LIVE - VVD vergadert over AFDRACHTREGELING

Ren je Rot, voor de penningmeester!

Stuif es in, naar 't SPANT! in Bussum, alwaar de VVD verhit gaat vergaderen over een verplichte (!!!!) afdrachtregeling want de partijkas is LEEG, wegens met z'n allen naar Taylor Swift en heel veel bitterballen op terrasjes. Er is kennelijk ook geen geld meer voor een livestream, maar als er nog ergens een briefje van 20 wordt gevonden dan komt de livestream HIERRR. Gelukkig is Chris van ChrisIsErbij erbij, en dat zijn heerlijke hilarische twitterverslagen op X. F5 F5 F5. Later meer.
Update: VVD is zo blut, dat het zaaltje maar tot 12:00 uur kon worden afgehuurd

@Pritt Stift | 13-12-25 | 10:00 | 208 reacties

